La Xunta acusa al Gobierno de Sánchez de frenar el traspaso de la  AP-9 con la connivencia del BNG y del PSdeG

El PP demanda que se elimine el peaje en el tramo de la AP-9 entre Pontevedra y Curro.

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha acusado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez de discriminar a Galicia por el bloqueo de la transferencia de la AP-9, una petición histórica que no termina de concretarse. «Estamos ante unha lexítima demanda que choca non só coa negativa do Goberno de España, senón coa incongruencia no comportamento dos grupos parlamentarios de PSOE e do BNG que apoian a medida en Galicia pero non o fan en Madrid», ha denunciado.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP, la nueva responsable de infraestructuras la Xunta ha señalado que desde el Gobierno central y el Congreso los socialistas están «bloqueando todas as iniciativas» para constituir el grupo de trabajo que debe debatir el traspaso de la autopista, después de que el Parlamento gallego aprobase por unanimidad la petición de transferencia.

La conselleira ha recordado esta demanda ya se aprobó en la Cámara hasta en cuatro ocasiones, sin que hasta ahora se haya materializado la cesión, pese a que Galicia lleva catorce años reclamándola. «A Xunta non cederá no seu empeño por acadar unha AP-9 galega e seguirá esixindo que se cumpran os compromisos adquiridos tanto polo PSOE como polo BNG, que prometeron implantar a gratuidade das peaxes das autoestradas estatais, a AP-9 e a AP-53», ha insistido Allegue, quien ha lamentado que el Gobierno permitiese un incremento en los peajes a inicios de este año. Con ello, a su entender, queda sobradamente acreditado que el Ejecutivo de Sánchez vela más por los intereses de la concesionaria que por los gallegos. Entonces, el diputado nacionalista Luis Bará interrumpió a la conselleira para acusarla de mentir de forma descarada respecto a la postura de los nacionalistas en Madrid.

Previamente, en el turno de preguntas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se había colado el asunto de la AP-9. Fue cuando el presidente respondía al portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sobre las demandas para fomentar la regeneración democrática. El presidente gallego recordó la promesa de Sánchez durante la campaña electoral de las autonómicas de que la AP-9 sería gratis, después de que el PSdeG afease hoy al PP su voto en contra de las bonificaciones. Rueda anunció que llevará el asunto de la gratuidad a la reunión que mantendrá en la Moncloa con el presidente español, todavía pendiente de fecha.