La sanidad pública desata un duro enfrentamiento entre Rueda y Pontón, que se reprochan mutuamente el manejo de cifras falsas

Sandra Alonso

La situación que atraviesa en Galicia el servicio sanitario público de atención primaria ha desencadenado este miércoles en el Parlamento un bronco enfrentamiento entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición, Ana Pontón, que se han reprochado mutuamente el manejo de cifras que no se ajustan a la realidad. La portavoz del Bloque ha acusado directamente al PP de encadenar tres lustros consecutivos de recortes en la red de medicina de familia -más de 2.139 millones de euros-, lo que ha dejado listas de espera de hasta dos semanas, PAC sin personal médico, 11.000 niños y niñas sin pediatra y 28.000 hospitalizaciones que se podrían haber evitado. La líder de la oposición -que ha propuesto blindar por ley que la atención primaria absorba el 25 % del presupuesto del Sergas sin contar gasto farmacéutico- ha advertido que la situación de precariedad laboral es lo que explica que pese a necesitar facultativos se queden plazas sin cubrir.

Visiblemente molesto y contrariado por este diagnóstico, el presidente de la Xunta ha respondido con dureza a la líder del Bloque, a la que ha acusado directamente de ofrecer datos falsos para construir su argumentario y de dibujar un panorama sombrío y catastrófico que en nada se parece a la realidad. Alfonso Rueda, que ha admitido que hay cosas que mejorar, recordó que fue invitado recientemente a Cataluña para hablar del modelo gallego de sanidad pública, una comunidad, dijo, donde el socio del Bloque en las europeas (ERC) tiene la gestión y ha sufrido un duro varapalo electoral. «Nada novo, señora Pontón, di cifras que non son certas; vostede nunca xestionou un euro, pero ten todas as propostas máxicas», ironizó el presidente gallego, quien recordó que, dados los resultados electorales y las cinco mayorías absolutas consecutivas, no debe de ser tan mala la situación.

«Eu pregúntolle por que hai 11.000 nenos e nenas sen pediatra e vostede respóndeme con Cataluña; pregúntolle por que hai listas de espera para ir ao médico ou médica de cabeceira e vostede fálame de independentismo», recriminó Pontón, quien emplazó a Rueda a hablar de Galicia como presidente de la Xunta y a no ser simplemente un «correveidile dos argumentarios que lle dan en Génova».

El máximo mandatario gallego, en su réplica, le recordó a la líder de la oposición que quien no está por defender la sanidad pública es el BNG, porque «minte sobre as cifras», puesto que ahora se destinan a la sanidad 1.400 millones de euros más que en el anterior Gobierno bipartito, y en Galicia «se espera a metade para unha operación do que se agarda en Cataluña».

Así que le ha pedido a Pontón «máis autocrítica» y más «realismo e sentidiño» como los que asegura que aplica la Xunta, que reconoce que no todo está bien e intenta arreglarlo, frente a la «negación e a soberbia» del BNG.

Regeneración democrática

Por otra parte, en respuesta a la pregunta del secretario general del PSdeG sobre medidas para impulsar una regeneración democrática, Rueda le ha reprochado a Besteiro que «ampare ao Goberno que fixo o maior exercicio de falla de transparencia» con la prórroga de los presupuestos. Y le ha recomendado que no haga seguidismo y no se convierta en un recadero de los intereses de Pedro Sánchez.

El líder socialista, sin embargo, insistió en que las cuestiones sobre el impulso a la calidad del sistema democrático ya estuvieron presentes en su discurso parlamentario en el debate de investidura, antes de que el presidente del Gobierno español protagonizase su polémico retiro.

José Ramón Gómez Besteiro ha criticado los «déficits» en calidad democrática en la gestión del PP al frente de la Xunta y le ha pedido a Rueda que atienda las recomendaciones de la Valedora do Pobo y del Consello de Contas. El portavoz socialista considera que el Gobierno gallego debe tener una mayor presencia en el Parlamento, en el que debe dar cuenta de su labor y rendir ante las peticiones de información por parte de la oposición.