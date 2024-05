Portugal anuncia una reducción de diez minutos para la alta velocidad entre Vigo y Oporto sin modificar el proyecto

Estación de Oriente, en Lisboa Brais Suárez

El ministro de Infraestructuras y Vivienda portugués, Miguel Pinto Luz, anunció el martes la decisión de construir el nuevo aeropuerto de Lisboa en Alcochete, al sur del Tajo. Esto confirma un tercer puente sobre el río, que posibilitará la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, algo ya diseñado por el anterior Gobierno. Pinto Luz se comprometió a que las obras de la parte portuguesa estén listas en 2034. También aseguró que su homólogo español, Óscar Puente, le garantizó los mismos plazos al otro lado de la frontera.

En la misma rueda de prensa, y en la línea de lo expresado unas horas antes en una comparecencia conjunta de los ministros de exteriores español y portugués, Pinto Luz matizó que estos nuevos compromisos no afectan lo más mínimo a los planes de conectar Lisboa y Vigo por alta velocidad, ya anunciados anteriormente. Sin embargo, el ministro sorprendió al anunciar, acompañado de una diapositiva, que el viaje entre Vigo y Oporto se reducirá a 50 minutos, frente a los 60 planeados en los proyectos conocidos hasta ahora. Estos mismos tiempos también están en la página oficial del Gobierno portugués: Porto-Lisboa: 1 hora y 15 minutos; Lisboa-Madrid: 3 horas; y Oporto-Vigo: 50 minutos.

Con todo, el proyecto, que ya está en marcha, no se ha modificado en nada. Fuentes consultadas de Infraestructuras de Portugal indican que se trata de un anuncio del Gobierno y que la empresa pública no hace más comentarios al respecto. El Ministerio de Infraestructuras explicó después que en una primera fase el tiempo de viaje será de una hora, que se reducirá en diez minutos cuando se ejecute el tramo entre el aeropuerto Sá Carneiro y Nine.

Otros expertos del ámbito ferroviario señalan que el proyecto se mantiene sin cambios. «Es posible que el proyecto actual permita bajar hasta los 50 minutos, según las paradas», apuntan. Asimismo, destacan que lo verdaderamente relevante es que el actual Gobierno luso mantiene los compromisos de su predecesor con la línea que vertebre todo el eje atlántico. Y celebran, asimismo, que se ratifique el ancho ibérico para todas las líneas.

El proyecto inicial apuntaba a que la línea Lisboa-Valença debía estar operativa antes del 2030, si bien las autoridades portuguesas ya aceptan que se demorará, como mínimo, hasta el 2032. En su última comparecencia, Pinto Luz no detalló fechas, pero sí añadió que la alta velocidad también será un estímulo para impulsar el aeropuerto de Oporto.