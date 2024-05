El Parlamento rechaza investigar las contrataciones de emergencia de la Xunta durante la pandemia

M.Moralejo

El segundo pleno ordinario de la legislatura ha servido para confirmar el presagio que anticipaba una etapa bronca y de choque en O Hórreo, con un PPdeG amparado en su holgada mayoría y un BNG más crecido con 25 diputados. Fracasada la iniciativa nacionalista para que una auditoría externa fiscalizase los contratos de emergencia de la Xunta durante la pandemia, los nacionalistas han llevado a la Cámara otra propuesta para crear una comisión de investigación sobre ese mismo tema, habida cuenta de las zonas de sombra detectadas por el informe del Consello de Contas, el órgano fiscalizador del sector público autonómico. Como era de prever, ha sido rechazada: 38 votos en contra del PP y 33 a favor de los diputados de la oposición.

Iago Tabares, del BNG, ha recordado en su intervención que los contratos de emergencia, necesarios tras la irrupción del covid, no constituyen una puerta abierta a la arbitrariedad y al derroche. Y deben estar sujetos a controles. Procesos, para el nacionalista, sobre los que se cierne la sombra de la sospecha. Y en los que hay indicios fundados de irregularidades con los informes del Consello de Contas en la mano. «Hai dúbidas de a quen se contrataba e que se contrataba; dúbidas de legalidade sobre a xestión dos recursos públicos, e non é que o digamos nós», ha insistido Tabares, quien considera que la comisión de investigación que se reclama no es contra el PP, sino a favor de la transparencia.

La intervención del diputado nacionalista ha desencadenado una contundente respuesta del portavoz parlamentario del grupo popular, Alberto Pazos, que ha elevado el tono y ha acusado al Bloque de «delirar», porque, alega, no existe ni un solo motivo para cuestionar la legalidad de esos contratos. El representante del PP ha lamentado que se crucen todos los límites profiriendo insidias y ha considerado que esta petición de comisión por parte del BNG es una muestra de «cinismo político» con el único objetivo en «enlodar e atacar ao adversario». Pazos entiende que el Bloque tiene el suficiente respaldo parlamentario para activar la comisión, pero ha preferido no gastar esa bala; con un tercio de los diputados se puede activar una comisión por legislatura. Y ha recordado que el propio Consello de Contas tiene un protocolo con la Fiscalía para activar una investigación se aprecia indicios suficientes.

Patricia Iglesias, exletrada del Consello de Contas y ahora diputada del PSdeG, ha recordado durante su intervención que durante la pandemia «houbo comisionistas e oportunistas en toda España» y que lo lo exige la ética y la responsabilidad pública es arrojar luz sobre cualquier duda que pueda suscitarse en la gestión de los recursos públicos. «Isto non vai de corrupción, vai de integridade, de bo facer, e durante a pandemia se validaron contratos sen os requisitos que esixe a normativa», ha dicho la diputada.