El Sergas licita contratos por un valor de 65,2 millones para el transporte sanitario no urgente de cuatro áreas sanitarias

Transporte de enfermos renales a una sesión de diálisis (archivo) ALBERTO LÓPEZ

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha licitado cuatro contratos para hacerse cargo del transporte sanitario no urgente en otras tantas áreas sanitarias: la de Vigo, la de Santiago y Barbanza, la de A Coruña y Cee, y la de Ferrol.

Los contratos tendrán una validez de dos años, prorrogables por uno más. El valor total de los cuatro, prórrogas incluidas, alcanza los 65,2 millones de euros.

En cuanto al tipo de servicio, se trata de hacerse cargo de los traslados programados, como los fijados para que un paciente realice consultas, pruebas, tratamientos o curas (por ejemplo, una diálisis o un tratamiento oncológico, cuando no se desplace por sus propios medios) y otros no programados, pero que no puedan demorarse en el tiempo, como ingresos o altas hospitalarias. También se incluye el transporte interhospitalario, tanto para actividades programadas como de carácter urgente, y a centros de otras comunidades autónomas.

El servicio se prestará combinando vehículos asistenciales y no asistenciales (solo ofrecen transporte, sin posibilidad de atención sanitaria durante la ruta).

La oferta económica será la parte que más puntúe, aunque los distintos contratos incluyen diversos criterios de valoración como pueden ser las horas adicionales, las mejoras en los vehículos, los equipamientos de accesibilidad, las medidas de conciliación para los trabajadores o incluso que se ofrezca un servicio de envío de mensajes sms a los pacientes para avisar del tiempo estimado de llegada.

Por áreas

En el caso del área de Vigo, donde el contrato actual venció el 30 de abril, el presupuesto base de licitación es de casi 13,5 millones de euros, aunque con las prórrogas el valor de contratación se eleva hasta rozar los 20,2 millones. El número de servicios estimados que deberá prestar la adjudicataria es de unos 260.000 al año.

El presupuesto base de licitación para el área de Santiago y Barbanza supera ligeramente los 10 millones de euros, y el valor estimado del contrato se eleva por encima de los 17,1 millones. En este caso, se especifica un mínimo de 43 vehículos para realizar unos 127.000 servicios al año, según la estimación de la empresa que actualmente los presta y cuyo contrato vencía el 31 de marzo.

Para el área sanitaria de A Coruña y Cee, el presupuesto de licitación es de 9,3 millones, y el valor del contrato con prórrogas y posibles modificaciones roza los 16 millones de euros. El actual tenía como fecha de remate el 30 de abril.

En cuanto al transporte sanitario no urgente del área de Ferrol, cuyo contrato actual vencía el 15 de abril, la base de licitación son algo más de 7 millones de euros, aunque el valor total se eleva hasta casi 12 millones.

Actualmente, las cuatro áreas trabajan con contratos prorrogados hasta que se seleccionen los nuevos adjudicatarios.