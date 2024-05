El Sergas asegura que las salvedades detectadas por Contas son solo recomendaciones y que no aprecia ilegalidades

Foto de las urgencias del CHUS, en febrero de este año PACO RODRÍGUEZ

Los reproches del Consello de Contas a algunos puntos de la contabilidad del Servicio Galego de Saúde (Sergas) han provocado una cascada de reacciones, empezando por los propios señalados. La Consellería de Sanidade subrayó este martes que el informe de fiscalización remitido este lunes al Parlamento gallego «non contén reparos de legalidade, senón que simplemente achega recomendacións».

La Xunta replica que su presupuesto se elabora tomando como base las estimaciones «prudentes» que, sin embargo, pueden incrementarse debido a que la actividad sanitaria conlleva constantes innovaciones terapéuticas y tecnológicas que redundan en una mayor protección de la salud. «Se o gasto sanitario é superior ao previsto inicialmente é porque se procura incorporar coa maior axilidade as novas medicacións, vacinas ou tecnoloxías que xorden para mellorar a sanidade de todos os galegos. A vontade do Goberno galego de incorporar as melloras dispoñibes no beneficio dos pacientes fai que o gasto se incremente en cada exercicio», precisa el organismo público. Para el Sergas, la prueba es el hecho de que el gasto sanitario aumentó un 15 % entre los años 2019 y 2022, así como las decisiones adoptadas de ampliación del calendario de vacunación, que sitúan a Galicia a la cabeza de España y del mundo.

La Xunta reivindica que las modificaciones presupuestarias se utilizan solo en casos imprescindibles y siempre de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente. Respecto a lo que el Consello de Contas denomina «gasto desplazado», el Sergas sostiene que es una práctica habitual en el gasto público y prevista en la normativa: ante la imposibilidad de pagar el total de las facturas recibidas dentro de un mismo año, una parte mínima se pospone para el próximo ejercicio. «É unha actividade normal, debidamente rexistrada e cuxo incremento respecto do ano anterior supón menos do 0,06 % do gasto real do Sergas», se defiende el organismo.

Sobre los reparos a la contabilidad, el Sergas recuerda que a «Intervención Xeral da comunidade autónoma está traballando na elaboración dun novo plan contable para a súa implantación na administración xeral e que o Sergas tamén adoptará este novo plan». En este sentido, la Xunta defiende que sigue siempre los procedimientos legalmente establecidos, mientras trabaja en un nuevo sistema contable con el que mejorar esa gestión.

En relación con las derivaciones a la sanidad privada, el Sergas responde que la figura de «autorización de uso» está prevista legalmente por razones de interés público y que, aún así, el Gobierno está ultimando los trabajos de modificación del sistema hacia los procedimientos ordinarios de contratación, que se implantarán progresivamente. «Con respecto ás Fundacións de investigación sanitaria, a súa integración no sector público autonómico está vixente desde o 1 de xaneiro deste ano e, polo tanto, serán sometidas tamén ao control e supervisión público; en canto ás listas de espera, ao peche de 2023, Galicia posicionouse a nivel global como o terceiro territorio nacional con mellores tempos de espera en intervencións cirúrxicas, con 67 días de media, polos 128 que reflicte a media española», se defiende el Sergas.

Duras críticas de la oposición

Los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, en cambio, creen que las conclusiones del Consello de Contas son «moi graves», tanto en lo que recoge sobre la gestión de la cuenta general de la comunidad autónoma como de la sanidad pública o de los entes instrumentales. La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, pone el foco en la sanidad, porque entiende que estos informes dejan clara «a opacidade na xestión dos recursos públicos» que hace el PPdeG en la Xunta para «tapar unha drenaxe» de estos fondos «en beneficio dun puñado de empresas» de la sanidad privada «sen xustificación». Los análisis realizados por el Consello de Contas, cree, muestran «as mentiras» del PPdeG que intenta hacer pasar el gasto corriente por inversión.

Para los socialistas gallegos, esos informes «poñen de manifesto importantes deficiencias e irregularidades nas contas públicas, tanto da Xunta, como do Sergas ou da administración paralela». La viceportavoz parlamentaria socialista, Elena Espinosa, asegura que es «de auténtica gravedade», con «contas sobredimensionadas, facturas metidas nos caixóns, gastos infrafinanciados no Sergas, contratación caótica e irregular», así como «inexecución dos fondos europeos», que la socialista sitúa en un 39 % en el año 2022».Se trata de una situación «que ten que alarmar a todos», por lo que ha anunciado que su partido presentará diversas iniciativas para pedir explicaciones a la Xunta al respecto. También el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró su preocupación «polo que está detectando o Consello de Contas sobre a contabilidade do Sergas». «Hai grandes cantidades que constan como investimento que son en realidade gastos correntes, o que se suma a que aparecen facturas nos caixóns e a que os orzamentos se modifican constantemente», contextualizó.

Sin embargo, para el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, las conclusiones de la fiscalización realizada por el Consello de Contas son «consellos para mellorar» la contabilidad y la transparencia, por lo que siempre son «benvidas» estas sugerencias. Pazos ha reclamado a la oposición «non extender bulos» a este respecto y, en concreto, ha calificado de «escandaloso» que el BNG hable de «drenaxe de fondos a empresas amigas do PP», por lo que ha instado a los nacionalistas a leer los informes completos, ya que son los mismos que dicen que «o grado de privatización era maior durante o Gobierno bipartito».