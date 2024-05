La Xunta aprueba una estrategia de movilidad para reducir el uso del coche en Galicia

XOAN A. SOLER

La Xunta aprobó hoy jueves la nueva Estratexia de Mobilidade de Galicia, que estará vigente hasta el 2050 y servirá para «garantizar desprazamentos máis sostibles, seguros e funcionais», explicó el presidente, Alfonso Rueda. El plan tiene cuatro objetivos principales: «Reducir a necesidade de desprazamentos, a distancia dos traslados, as emisións contaminantes e os accidentes de tráfico», añadió el presidente.

Rueda estuvo acompañado en la presentación por el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que tiene a su cargo las competencias de movilidad. El conselleiro explicó que se trata de diseñar ya la movilidad que tendrán los gallegos en su «futuro inmediato».

Las bases de la estrategia se conocen desde enero del 2023, cuando la entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, presentó el documento inicial, basado en un exhaustivo estudio de los desplazamientos realizados en Galicia. El texto fue sometido a exposición pública y se pudieron presentar alegaciones hasta el 31 de marzo del 2023. Superados esos trámites, el Gobierno gallego lo reactivó y hoy el consello le dio el sí definitivo.

El presidente de la Xunta explicó que el plan debe contribuir a que «o 90 % de poboación estea a menos de 30 minutos da cabeceira da súa área sanitaria ou a menos de 15 minutos da rede viaria de altas prestacións». También se pretende que «o 30% dos desprazamentos que fagan os galegos no 2030 sexan non motorizados; acadar as cero emisións en 2050 ou reducir un 5% os desprazamentos por estrada en 2050 respecto a 2019», añadió Calvo.

En la actualidad poco más del 15 % de los desplazamientos se hacen a pie. El coche es el medio más empleado, más del 73 % de los gallegos recurren a él. Es la cifra más alta de todas las comunidades autónomas.

Para lograr esas metas, la estrategia precisa un centenar de medidas y dispondrá de un presupuesto de 420 millones de euros, mediante partidas de distintas consellerías. Esos fondos se destinarán a actuaciones específicas, pero la estrategia también tiene en cuenta actuaciones recogidas en otros instrumentos de planificación de la Xunta, como el Plan de transporte público y la Estratexia loxística de Galicia, además de las inversiones en carreteras. En conjunto, la previsión es invertir 2.500 millones de euros hasta el año 2030.

En ese año se hará una primera revisión de la estrategia para adaptarla a la evolución de los medios de transporte y asegurar su ejecución. En la fase final, hasta el 2050, están previstas otras tres revisiones cada cinco años.

Entre las medidas de la estrategia se incluye la redacción de un plan de infraestructuras de movilidad sostenible, que planificará las actuaciones en materia de sendas peatonales y ciclistas, además de puntos de intercambio entre distintos medios de transporte. También se promoverá una movilidad «menos motorizada» con medidas para fomentar el uso de vehículos de movilidad personal o bicicletas, además de la construcción de aparcamientos para ellos.

La Xunta seguirá además construyendo aparcamientos disuasorios en zonas rurales y en las áreas metropolitanas, habilitar caminos escolares seguros o fomentar el uso del transporte público, incluyendo en barco a través de las rías.

La apuesta por el transporte público de la estrategia de la Xunta incluye facilitar el acceso a la alta velocidad y mejorar las aplicaciones para pagar y reservar el acceso a los distintos medios de transporte. También se prevé la implantación de zonas de bajas emisiones para reducir el uso de vehículos contaminantes, al tiempo que se ampliarán los puntos de recarga para automóviles eléctricos.

La estrategia, subrayaron desde la Xunta, se ciñe a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y del Acuerdo de París, y también a los principios del Pacto verde europeo o la Estratexia galega de cambio climático e Enerxía 2050.

La necesidad de cooperación

Pese a ese andamiaje, su aplicación no será sencilla y exigirá una amplia cooperación de otras administraciones. La Xunta no tiene competencias en materia ferroviaria. Ese ámbito de gestión corresponde en exclusiva al Ministerio de Transportes, que lo ejerce a través de distintos organismos públicos. Por otro lado, la movilidad dentro de los concellos es competencia de los ayuntamientos, que deben ceñirse a su ámbito territorial. Han sido precisas normas específicas para permitir, por ejemplo, que el transporte urbano de A Coruña lleve y traiga pasajeros a puntos de los vecinos concellos de Oleiros o Arteixo, incluso cuando no había una separación geográfica real, sino solo administrativa.