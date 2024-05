«Deseo traer mi experiencia de vuelta a Galicia y hacer crecer el ecosistema emprendedor gallego»

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Lucía González (Santa Cruz de Tenerife, 2002), Pablo Vivero (Ribadeo, 2001), Manuel Pereira (Ourense, 1997) y María Rodríguez (Vigo, 2002)

Una grandísima oportunidad. Eso es lo que la Fundación Barrié ha brindado a once universitarios gallegos que continuarán con una beca sus estudios de posgrado en el extranjero, haciendo realidad un proyecto académico con el que después poder contribuir a Galicia, su tierra. La ayuda, de 50.000 euros anuales, les permitirá formarse en centros de referencia del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, los Países Bajos y Dinamarca. Diez cursarán másteres y uno hará un doctorado.

Esta es 35.ª edición del programa de becas de posgrado en el extranjero para estudios de máster en centros académicos de todo el mundo. La fundación concedió también una beca de doctorado dentro del Doctoral Fellowship Program, una iniciativa impulsada en colaboración con el Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport. La entrega de las credenciales será el 14 de junio en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña.

La mayoría no esperaban ser seleccionados por la fundación. Son muchas las solicitudes y muchos los currículos buenos que reciben, explica María Rodríguez (Vigo, 2002). Ella ha sido una de las afortunadas. Cursará un máster de física orientado a la cosmología y a las partículas astrofísicas en la Universidad de Ginebra. Allí podrá centrarse en la energía oscura y en la comunicación científica, algo que la apasiona. «Aunque no sea para investigar, me encantaría volver a Galicia para impartir talleres o charlas», se adelanta.

Pablo Vivero (Ribadeo, 2001) comenzará en septiembre un máster de bioinformática en la Universidad Técnica de Dinamarca. «No me lo esperaba», cuenta también. Eligió concienzudamente país y universidad: el primero, basándose en la apuesta por el sector biotecnológico, y el segundo, por ser una de las mejores de Europa y por su ambiente interdisciplinar entre másteres. Su plan es desarrollar una carrera puramente académica: «Quiero saber cómo se trabaja en otros países, pero me gustaría investigar en Galicia».

A pesar de haber nacido en Santa Cruz de Tenerife, Lucía González (2002) es y se siente cien por cien gallega. Llegó con dos años a Galicia, donde le gustaría terminar investigando al mismo nivel que en el extranjero. Su objetivo es que la ciencia avance de forma ética para que sean las personas que verdaderamente lo necesitan quienes se beneficien de ella. De momento, comenzará en el mes de octubre un máster de neurociencia computacional en Alemania, donde podrá acceder a asignaturas específicas que no encuentra en centros de España. Todavía duda de universidad, si en Múnich o Tubinga. «Es un orgullo que reconozcan mi proyecto económica y también socialmente», afirma.

Cuando Manuel Pereira (Ourense, 1997) se enteró de que había sido uno de los seleccionados, eran sus seis de la mañana y estaba en Washington. Va a estudiar un MBA en la Universidad de Harvard —«un gran logro a nivel personal y familiar también»— y quiere especializarse como profesional de capital riesgo en inversiones de deep tech, un ámbito muy innovador dentro del mundo de las empresas emergentes. «Deseo traer mi experiencia de vuelta a Galicia y hacer crecer el ecosistema emprendedor gallego», señala.

Las becas de máster se han concedido a tres candidatos del área de conocimiento de ingeniería, dos de ciencias sociales, dos de ciencias experimentales, dos de ciencias de la vida y una de humanidades. La de doctorado corresponde a la de ciencias de la vida.

Todos los becarios están vinculados a Galicia: cinco son de A Coruña (Miguel López Cuesta, José Rama Domínguez, Pablo Saborido Fernández, Eloy Vázquez Fernández y Lucía González Antón, dos de Vigo (Manuel Campos Lago y María Rodríguez Domínguez), dos de Santiago (Luis Sampedro Moix y José Pedreira López), uno de Ourense (Manuel Pereira Arias) y uno de Ribadeo (Pablo Vivero Fernández).

Desde que comenzaron los programas de becas, en el año 1990, hasta la convocatoria actual, la Fundación Barrié ha destinado más de 53 millones de euros en la formación de 745 estudiantes gallegos.