El BNG reclama al Gobierno que garantice la llegada de fibra óptica a todo el ámbito rural gallego

La senadora del BNG Carme da Silva, durante una sesión de control al Gobierno Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El BNG ha registrado una batería de iniciativas en las Cortes para conocer las actuaciones del Gobierno ante los «problemas» y «deficiencias» en el proceso de sustitución del cobre por la fibra óptica en el rural de Galicia.

En ellas, la senadora del BNG, Carme da Silva, defiende la necesidad de «garantir a chegada da fibra á totalidade dos fogares de Galicia, e unha maior implicación do Executivo para non deixar incomunicadas as zonas rurais galegas».

La formación nacionalista subraya que toda la ciudadanía «ten dereito» a acceder a la fibra óptica, garantizando la igualdad de condiciones en todas las poblaciones y el acceso universal a las nuevas tecnologías, sin que el ámbito rural se quede atrás.

Así, ante los problemas que se están presentando en «multitude» de núcleos del mundo rural en Galicia, Da Silva ha registrado iniciativas para que el Gobierno asuma un «maior compromiso», puesto que «ten o deber de asegurar a igualdade e a universalidade no acceso ás novas tecnoloxías».

«Son moitas as zonas, denominadas escuras, nas que se augura incomunicación e o temor de quedar desconectadas, sobre todo en Ourense e Lugo», señala la senadora, quien también apunta que vecinos de Dozón, Santa Comba o Muras explican «atrasos importantes» en la llegada de la fibra óptica.

Por ello, la senadora del Bloque solicita al Gobierno que informe «axeitadamente» a la población ante el «apagón» y habilite un mecanismo de reclamaciones para que la ciudadanía «poda canalizar as súas queixas e reclamacións de forma clara e directa». «Ningunha vivenda de Galicia pode quedar desconectada», ha enfatizado Da Silva, recordando que la comunidad cuenta con «a maior dispersión poboacional do Estado, con miles de núcleos de poboación».

Recuerda también que, tras el apagón de las centrales de cobre, la alternativa a la fibra óptica para mantenerse conectados son los accesos por radio o satélite, pero señala que muchos vecinos los descartan por su coste y porque no garantizan buena operatividad y cobertura.

Por ello, la nacionalista solicita al Gobierno central que «coordine» con las operadoras de telefonía el proceso de extensión de la fibra óptica en el ámbito rural gallego, de modo que «non se produzan problemas de demora, incumprimentos de datas e situacións de incomunicación e illamento de núcleos de poboación ou de vivendas».