Sumar reclamará en el Congreso la gratuidad de la AP-9 en el 2026

El portavoz de Sumar, Paulo Carlos López, con los diputados Manuel Lago y Verónica Barbero.

Los dos diputados gallegos de Sumar llevarán al congreso «unha batería de iniciativas» que permitan que la la AP-9 sea «pública e gratuita» para el año 2026. Los diputados de Sumar Galicia en el Congreso Manuel Lago y Verónica Barbero, acompañados por el portavoz de esta formación, Paulo Carlos López, avanzaron este martes en rueda de prensa que la formación liderada por Yolanda Díaz intensificará también su ofensiva propositiva en el Congreso para oponerse al proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei.

Lago explicó que, más allá del año 2026, la AP-9 será la única autopista que en España seguirá «en período concesional e explotada» por una empresa privada, en este caso hasta el año 2048. El diputado, que asumió el escaño en sustitución de Marta Lois, expuso que Audasa ingresará en concepto de peajes un total de 9.561 millones de euros, según el plan financiero presentado por esta sociedad al Ministerio de Transportes. «Pagarémolo todos os galegos e galegas, directamente nas cabinas ou con cartos públicos a través de bonificacións», precisó.

El portavoz de Sumar Galicia planteó «un xiro radical» con la AP-9 y Audasa, la empresa que la gestiona. «Basta de parches, basta de seguir engordando as contas de resultados de Audasa con descontos. Non é suficiente, é hora de tomar decisións», reclamó López. Según Lago, los compromisos de pago obligatorio que el Estado y la Xunta tienen con Audasa por la autopista que vertebra Galicia se elevan a 3.400 millones de euros, cuando su compra no costaría «máis de 700 millóns», calculó el parlamentario.

Los representantes de Sumar Galicia reiteraron también su oposición al proyecto industrial de Altri, y avanzaron que ejercerán ese rechazo a su instalación en Palas como «parte do Goberno». Además, el 21 de mayo recibirán en el Congreso a la Plataforma Ulloa Viva, principal organización contraria a la planta.

Este proyecto industrial fue abordado el lunes en una comparecencia de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso. El diputado de Sumar respaldó la postura del Gobierno, manifestada por Torró, de que Altri ««a día de hoxe non cumpre»» con las condiciones medioambientales como para recibir el visto bueno de la Comisión Europea y recibir fondos comunitarios.

La diputada Verónica Barbero, por su parte, se refirió a la necesidad de llevar a cabo una reforma urgente las modificaciones legales necesarias «para ampliar os dereitos da clase traballadora». A este respecto, citó el problema de la vivienda, convertida actualmente «nun negocio», dijo, y abogó por regular los pisos turísticos e impedir la «especulación» de los fondos internacionales en este tema.