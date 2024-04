Óscar Puente advierte de que «el PP está dispuesto a todo» porque «políticamente no puede con Pedro Sánchez»

Paco Rodríguez

«El PP está dispuesto a todo porque políticamente no puede con Pedro Sánchez». El ministro de Transportes, Óscar Puente, no dudó en pedir, por esa razón, el apoyo de los socialistas gallegos al presidente del Gobierno porque, como dijo, está en «un momento muy duro». Lo hizo durante la apertura este domingo del Congreso Extraordinario del PSdeG-PSOE, donde está prevista la proclamación de José Ramón Gómez Besteiro como nuevo secretario general de los socialistas gallegos.

A juicio del ministro, como recoeg Efe, Sánchez necesita el apoyo que está recibiendo porque debe hacer frente a quienes «están dispuestos a todo» a través de fórmulas poco democráticas, «porque el relato de la realidad es tan demoledor que saben que políticamente no tienen nada que hacer», dijo. No dudó tampoco en hacer un repaso ante el aforo de los «atributos» y «logros» alcanzados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en áreas como el bienestar y progreso de los españoles: «Nadie ha gobernado mejor la economía que este Gobierno» y que «si hay un milagro económico, no es el de Rato es el de Pedro».

Precisamente por ello, «a Pedro Sánchez desde el 2014 le andan buscando las cosas; a su suegro, a su primo, a su mujer…», por lo que ha pedido explicaciones a la actual dirección del PP, dirigida por Alberto Núñez Feijóo: «Le quiero hacer una pregunta al señor Feijóo. ¿Tiene usted los papeles del espionaje al suegro de Pedro Sánchez en 2014?, porque conociendo a Feijóo no me creo que se haya echado a un lado», afirmó.

Según Puente, precisamente el líder del PP «está detrás de la estrategia para socavar la vida personal de Pedro Sánchez, porque políticamente no pueden con él». De hecho, Puente ha lamentado que Galicia «conoce muy bien» lo que está sucediendo a nivel estatal porque el PP que ahora dirige Génova ya estuvo al frente del PP gallego lanzando «bulos, difamaciones, exageraciones, calumnias».

«Veo la situación en la que estamos en este momento y la campaña feroz contra Pedro Sánchez recuerda a la que Feijóo ya hacía esto con Pérez Touriño», presidente de la Xunta entre el 2005 y el 2009, ha señalado. De este modo, ha considerado que «Galicia ha sido un banco de pruebas de lo que la derecha española hace en España» ya que, ha indicado, en la comunidad gallega los populares consiguieron sacar a alcaldes de gobiernos, así como que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, estuviera «siete años apartado» de la primera línea política.

Ahora, ha subrayado, utilizan «denuncias un tanto rocambolescas, en este caso con recortes de periódico», después de que en Galicia «emplearan anónimos» que llegaron, según Puente, de manos de una dirigente del PP de Lugo y que consiguieron tener «fuera de la política a un referente honesto y honrado durante siete años».

Más allá de eso, como recoge Europa Press, aseguró que un partido necesita «un líder», «tener un buen equipo» y «un proyecto». «Y esas tres cosas las tiene José Ramón Gómez Besteiro». Pero también destacó que el Partido Socialista tiene «buenas bases» para «pensar en el futuro».