La Xunta insta al Gobierno a compensar a Galicia ofertando cada día 2.000 billetes de tren de alta velocidad a precios de «low cost»

Diego Calvo ha asumido las competencias del área de movilidad tras el anuncio del nuevo Gobierno JON VIEITES

Justo el mismo día en el que el tren Avril de alta velocidad ha llegado a Vigo en un viaje comercial de prueba, la Xunta ha vuelto a reiterar el retraso de los compromisos del Gobierno central con Galicia en materia ferroviaria. En un comunicado remitido este sábado, lo acusa «de incumprir os compromisos adquiridos e con anuncios cambiantes debido a unha falta de planificación e dunha xestión rigorosa».

Pero además de exigir «ao Executivo estatal un diálogo continuo e fluído entre ambas administracións para informar do estado das obras pendentes e das causas dos retrasos dos distintas liñas e infraestruturas», quiere una compensación para los viajeros de la línea Galicia-Madrid. Y la propuesta que hace es que compense los continuos cambios de plazo en la llegada de los trenes Avril y su marca Avlo (la alta velocidad low cost de Renfe) equiparando los precios de al menos 2.000 billetes diarios para viajar en trenes de alta velocidad a Galicia con los de los Avlo. Porque, además, recuerdan que antes que a Galicia, los Avril de bajo coste estarán en Cataluña y en Valencia, donde Renfe tiene competidores; en la línea gallega a Madrid hay monopolio.

La Xunta aprovecha para recordar otros retrasos que acaba de comunicar el Gobierno en otras líneas ferroviarias: «A prolongación do corte da vía férrea entre Monforte de Lemos e Ourense que, en principio estaba previsto pra oito meses -de novembro do 2022 a xullo do 2023-, e que xa se demora máis de ano e medio». La Xunta recuerda que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció en su día que este mes de abril estarían terminados los trabajos de modernización del corredor Ourense-Monforte-Lugo, pero «o avance das obras demostra que, de novo, o Goberno central non vai cumprir con este novo prazo».

Por esa razón, añaden además, continuará parado el servicio en un recorrido que realizan cerca de una treintena de trenes, lo que obliga a tener que realizar esos tramos en autobús. Según la Xunta, estarían afectados «os usuarios dos seis trens por sentido diarios do traxecto entre Monforte e Ourense -tanto de liñas da propia comunidade ou procedentes de Castela e León- que veñen facendo o tramo de maneira alternativa durante os últimos 16 meses por mor dos retrasos das obras».

Para el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tanto la carencia bajo coste ferroviario como los retrasos en la reapertura de la línea Ourense-Lugo son «un capítulo máis para aparcar Galicia». Calvo, que está ahora al cargo de las competencias de movilidad tras los cambios en la Xunta, censura la «falta de información e de transparencia» por parte del Gobierno, un trato que «non é normal» y por el que pide una rectificación.