Rueda califica de «performance» la reacción de Sánchez y le emplaza a dar explicaciones a la ciudadanía

Lavandeira jr | EFE

El presidente de la Xunta se ha sumado esta mañana al grupo de voces que ponen en entredicho la credibilidad del movimiento efectuado por Pedro Sánchez, que se ha tomado cinco días de reflexión por la denuncia contra su mujer llevada a cabo por Manos Limpias. Alfonso Rueda ha acusado al máximo mandatario español de anteponer su interés personal a los intereses de la comunidad gallega y del conjunto de España. Y le ha emplazado a aclarar ante la ciudadanía los hechos y disipar cualquier sombra de sospecha. «Da toda a sensación de que todo resposta a unha planificación, pero non pensando nos demáis, senón en él; o que ten que facer é dar expliacións, pero dende logo non despois de facer esta performance», ha advertido el presidente gallego.

Sobre las sospechas de que la denuncia efectuada contra la esposa de Sánchez tenga su base en informaciones falsas, Rueda ha insistido en que, con más razón si cabe, lo que procede es aclarar las cosas ante los ciudadanos y no marcharse cinco días. «Isto o que fai e xenerar incertidume, desconcerto e deixar sen presidente a todo un país de case 50 millóns», ha insistido el líder del PP gallego, quien ha lamentado la imagen que se traslada al resto del mundo, porque, a su entender, todas las personas, todas las instituciones, están observando a España. «Supoño que non darán crédito e, dende logo, a sensación que damos de falta de estabilidade, de dirección, é moi evidente», lamentó Rueda, que esta mañana ha participado en Santiago en el acto de toma de posesión de siete nuevos altos cargos de la Xunta.

El presidente gallego se ha referido en concreto a la carta enviada por Sánchez a través de las redes sociales, un documento, dijo, que leyó detenidamente y que es una mezcla de victimismo y crispación que carece de sentido. Para el máximo responsable del ejecutivo gallego, era mucho más oportuno sustituir esa carta por una comparecencia en la que ofreciese explicaciones, «se é que as ten», ironizó. Ante unos hechos que se han puesto encima de la mesa, según Rueda, lo necesario es ofrecer «transparencia» si de lo que se trata es pensar en los intereses del conjunto del país.

En el supuesto de que Sánchez no dimitiese el lunes, Rueda, a preguntas de los medios, se ha referido a la necesidad de someterse a una moción de confianza en el Congreso. «É moi difícil facer prediccións ante este abismo no que nos colocou Sánchez, o que si teño claro é que non podemos seguir asi», ha insistido el presidente gallego.

Las críticas de Formoso

El presidente de la Diputación de A Coruña y líder saliente del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado esta mañana una reflexión conjunta «de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar el poder». En un acto este jueves, ha reconocido que cuando veía la sesión de control al Gobierno «apagaba la televisión» porque le daba «vergüenza ajena lo que escuchaba allí», y ha sostenido que «la fiscalización del Gobierno es otra cosa, no es meterse con la familia ni con los defectos de las personas». Formoso lamenta que «cada vez es más intenso el embarramiento» y acusa a la derecha de «devaluar la altura política» porque ve esa opción «más rentable que hacer política con sentido de Estado y valores democráticos».