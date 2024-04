La Xunta solicitará de inmediato el traspaso de medios para asumir las competencias sobre el litoral

La conselleira de Medioambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el Parlamento. Sandra Alonso

El aval del Tribunal Constitucional a la ley gallega del litoral, tras rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, protagoniza esta mañana el pleno en el Parlamento de Galicia. La conselleira de Medioambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta solicitará de forma inmediata el traspaso de los medios materiales y personales al Estado para poder empezar a otorgar las concesiones y ejercer así esta competencia. La comunicación implica el incio de la aplicación efectiva de la norma gallega.

«Debémolo celebrar todos os grupos, tanto Goberno como oposición», destacó la responsable autonómica en respuesta a la pregunta oral efectuada por la viceportavoz del PPdeG, Paula Prado, que versaba precisamente sobre el «agravio» de que el Ejecutivo central aprobase traspasar esta competencia al País Vasco, tras el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV, pero recurriese la norma gallega a pesar de que ambos estatutos de autonomía están redactados de forma similar en este apartado.

Vázquez valoró que el tribunal avalase la ley como «completamente constitucional». «Dános a razón e demostra o que vimos defendendo dende hai meses, que Galicia pode e debe xestionar o seu litoral porque así está recollido no Estatuto de Autonomía», reivindicó la titular de Medioambiente, que incluso leyó un apartado de la nota enviada ayer por el Constitucional para recordar que no será necesario reformar la norma institucional básica de Galicia.

La conselleira lamentó haber tenido que «esperar meses» para poder ejercer las competencias sobre su costa, lo que supuso generar una «tremenda inquedanza no conxunto do sector da cadea mar-industria» a pesar de que el Gobierno gallego ya sabía que la ley, aprobada en el Parlamento con el voto a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG, era «o mellor que lle podía pasar a Galicia». También mostró su pesar por que la oposición «rexeitara o diálogo» y no estuviese «ao carón dos galegos e de Galicia».

Los grupos de la oposición no tuvieron turno de palabra, ya que la pregunta fue formulada por el PP. Prado advirtió que la decisión del Tribunal Constitucional supone una victoria para Galicia mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «naufragou no seu barco con BNG y PSdeG». Criticó la «arrogancia aos galegos e galegas» por parte de ambos grupos, «convertida en ecoloxismo radical e de pancarta» al no apoyar la norma autonómica.

Rueda apunta a «palo monumental» al Gobierno

Minutos antes, en la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda señaló que la decisión del Tribunal Constitucional supone un «palo monumental» al Gobierno por su «ensañamento» contra Galicia, e instó al BNG y al PSdeG a pedir disculpas por su postura en este asunto.