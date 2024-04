La Xunta protesta por ser ignorada de nuevo en una visita a Galicia del comisionado para el Corredor Atlántico

El Ministerio de Transportes nombró el 27 de enero a José Antonio Sebastián Ruiz como comisionado del corredor atlántico. Cabalar | EFE

El comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha analizado junto a los presidentes de los Puertos de A Coruña y Ferrol el impulso a esta conexión y la necesidad de apostar por la intermodalidad portuaria. La visita de Sebastián, a la que no estaban convocados los medios de comunicación, empezó en A Coruña, donde se reunió con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, con quien ha estudiado las acciones a realizar para impulsar el desarrollo del corredor atlántico noroeste, lo que garantizará conexiones eficientes con todo el norte de España y Portugal. No es la primera vez que el comisionado se reúne en Galicia con sectores relacionados con el transporte de mercancías sin contar con la presencia de representantes del Gobierno gallego, con los que todavía no se ha reunido formalmente desde su nombramiento en enero del año pasado. De ahí que la Consellería de Presidencia, encargada ahora de estos asuntos al asumir la Dirección Xeral de Mobilidade, emitiera un comunicado de prensa mostrando su malestar por no ser informada de la visita. «A presenza do representante estatal na comunidade galega organizouse unha vez máis sen informar nin convidar a Administración autonómica para abordar as necesidades de cara ao impulso dunha rede de transporte prioritaria para a Unión Europea e que lle garanta ao noroeste peninsular as mesmas condicións que a área mediterránea», se asegura en la nota del departamento que dirige Diego Calvo.

En esta reunión con las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol también han estado presentes el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. «A Xunta lamenta que o Goberno central actúe unha vez máis sen lealdade institucional e perda unha nova oportunidade de tender pontes entre administracións na súa visita a Galicia, como leva demandando a comunidade desde o nomeamento de José Antonio Sebastián», recalcó la Consellería de Presidencia, que reclama la finalización de la red básica del corredor de mercancías para el 2030 y que se presente ya el plan director, en el que deben detallarse las inversiones y los plazos. Este plan está pendiente de que entre en vigor, este mes de junio, el nuevo reglamento que regirá la red ferroviaria transeuropea en los próximos años.