Rueda dirige la sesión de control a una ronda de reproches a BNG y PSdeG por no apoyar la ley del litoral

Alfonso Rueda fue el último en ocupar su escaño en el hemiciclo para la primera sesión de control de la duodécima legislatura. Entró sin la mochila que habitualmente le acompaña, con sus notas manuscritas, y preparado para descargar sobre la oposición todos los reproches que llevaba meses guardando por no apoyar a su Gobierno con la ley de litoral. El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se estrenaba cuestionando la política industrial por parte de la Xunta, y la líder del BNG, Ana Pontón, reclamando «rexeneración democrática» y transparencia al presidente gallego. Rueda devolvió los golpes haciendo suyas las preguntas de la oposición y, de paso, reiterando ese aval del Tribunal Constitucional a la norma autonómica para gestionar la costa.

«Ten a obriga de responder. Non vai conseguir que nos desviemos un milímetro, debe responder sobre uns feitos que son moi graves», le instaba Pontón tras apuntar que el PP se opuso ya en dos ocasiones a la auditoría externa que le reclaman los nacionalistas sobre los contratos adjudicados en pandemia por la Xunta. Y aquí el presidente gallego recordó a la portavoz nacional del BNG que tiene a su disposición «un instrumento, vostede o sabe», sonrío, para desbloquear este asunto: una comisión de investigación.

Los nacionalistas pueden activarla unilateralmente si así lo deciden, gracias a la cuota que le permiten sus 25 diputados, aunque solo una vez en toda la legislatura. «Por experiencia de tantos anos aquí, sabe que hai que gastar esa bala en algo que mereza a pena», zanjó. El Bloque reitera transparencia en un asunto donde observan «graves irregularidades», y así lo llevan haciendo desde días después de las elecciones gallegas. Pero todo apunta a que esa bala esperará su turno en el tambor.

A las peticiones de «rexeneración democrática», Rueda respondió al Bloque que se mire al espejo «rompendo con Bildu», con quienes concurrirán en las elecciones europeas, y «reconciliándose coa verdade», tras leer varios titulares que atribuyó a Pontón sobre el fracaso que supondría la ley del litoral. La líder del BNG censuró que «o PP, condenado por corrupción» diese «leccións de rexeneración democrática» a su partido.

El caso es que el presidente gallego también se aventuró a dar consejos al portavoz del PSdeG. Recomendó a Besteiro «medrar» a base de ser «valente», «facer propostas de país» y «ser coherente». Diagnosticó que el «seguidismo» al BNG llevó a los socialistas a tocar fondo en las elecciones del 18 de febrero, y hasta elogió a su predecesor, Valentín González Formoso, tras coincidir el martes en un acto donde el presidente de la Diputación de A Coruña demostró, según Rueda, que «non se ía deixar amedrentar polos que están no non permanente», en referencia a los nacionalistas.

Todo esto en una intervención previa de Besteiro en la que le reclamaba evitar el «escapismo» ante el proyecto de Altri en Palas de Rei. Una ausencia de «claridade, información e transparencia» que provoca en la ciudadanía «incertidume, medo e temor». Chocaron por las cifras sobre fondos europeos, lo que llevó a Rueda a cuestionar si el Gobierno central los bloquearía para la fábrica de la multinacional portuguesa. El portavoz socialista apuntó que la Xunta solo ejecutó 630 de los 1.545 millonws de euros asignados a Galicia, mientras que el presidente gallego le dijo que quedaban todavía 700 millones, de esos más de 1.500, por transferir.

«Palo monumental»

El jefe del Gobierno autonómico instó a Besteiro y al presidente Pedro Sánchez a que se disculpasen por su actuación contra la ley del litoral y muestren «humildade para recoñecer os erros». «Pidan perdón polo señalamento, o trato discriminatorio e por negar o pan e o sal a Galicia», reclamó, tras el «palo monumental» que supuso la decisión del Tribunal Constitucional contra el recurso del Ejecutivo central. El portavoz del PSdeG recordó que su formación se abstuvo en el Parlamento durante la votación de la ley, y advirtió que él nunca había manifestado que la norma fuese «constitucional ou non», lo que despertó risas desde la bancada popular.

«Tanto baile de postos en pouco tempo lévao a unha situación complicada», bromeó Rueda. Besteiro era delegado del Gobierno en Galicia durante la tramitación de la ley. En su encuentro con el presidente de la Xunta, el ex representante del Ejecutivo no tildó de inconstitucional la norma, pero sí avisó que no estaba garantizada «a seguridade xurídica coa tramitación desta lei».