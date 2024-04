La Eurocámara aprueba el reglamento de la red transeuropea, que relega la conexión Oporto-Galicia al 2040 y prioriza la línea Madrid-Lisboa

La nueva normativa prevé planes de migración de ancho de vía para conexiones como el eje atlántico XOAN A. SOLER

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles definitivamente la revisión del reglamento de la red transeuropea de transporte (RTE-T), que plantea completar en el 2030 los principales proyectos ferroviarios transfronterizos como la línea de alta velocidad Lisboa-Madrid, pero que, sin embargo, relega al 2040 la conexión entre Oporto y Galicia, al no estar suficientemente maduros los proyectos y al estar incluida en un nueva categoría denominada red básica ampliada. El nuevo reglamento, que entrará en vigor en junio, ha salido adelante con 565 votos a favor, 37 votos en contra y 29 abstenciones, en la última sesión plenaria de la Eurocámara antes de las elecciones europeas.

El PP español se ha quedado solo en el grupo popular europeo votando en contra del reglamento, que prevé aumentar la presión de Bruselas para que España y Portugal avancen en la adopción del ancho internacional al menos en los tramos incluidos en la red transeuropea, algo crucial para Galicia, cuya línea de alta velocidad está en ancho ibérico a partir de Ourense. Los eurodiputados de Vox y de Unidas Podemos también votaron en contra.

Para la eurodiputada Ana Miranda, dar prioridad a la línea Lisboa-Madrid frente a Oporto-Vigo lesiona los intereses de Galicia, de ahí que también votara en contra de la propuesta. «Esta decisión supón unha discriminación para Galiza e un grave revés para a posta en marcha desta conexión ferroviaria fundamental e irrenunciábel para Vigo e para o conxunto da Galiza», aseguró en un comunicado.

«Una vez más, el PP se posiciona en contra de un acuerdo que es positivo y prioritario para los intereses de España», criticó la parlamentaria socialista, Isabel García Muñoz, informa Europa Press. La eurodiputada del PSOE defendió que el plan servirá para ejecutar a tiempo las conexiones con Francia, «algo imprescindible para que el resto de la red de transporte española funcione a su máximo potencial». «No se entiende que el PP español haya votado en contra de los intereses de nuestro país», añadió.

La conexión del corredor atlántico -en el que está incluida Galicia- con el resto de la UE a través de Francia está prevista para el 2030, aunque fuentes comunitarias reconocen que será prácticamente imposible cumplir ese plazo dado el retraso de los proyectos en el lado francés. Algo similar ocurre con la conexión Lisboa-Madrid, donde tampoco hay grandes avances en la vertiente portuguesa. De ahí que el plazo del 2030 para la red básica sea puramente orientativo en estos casos, aunque se mantiene para presionar a los Gobiernos para que hagan avances y poder completar estos ejes hacia el 2035.

Galicia logra incluir nuevos tramos en la red transeuropea global de mercancías, como la conexión A Coruña-Ferrol o Monforte-Lugo-A Coruña, aunque estos proyectos tienen su horizonte de finalización en el 2050. El tramo de alta velocidad entre Ourense y Santiago se suma a la red transeuropea ferroviaria de viajeros.

El nuevo reglamento establece que los ferrocarriles de la red básica estén electrificados, en ancho internacional y circulen a una velocidad mínima de 100 km/h en el caso del transporte de mercancías. También deben atravesar las fronteras interiores de la UE en menos de 25 minutos de media a finales de 2030. Una velocidad mínima de 160 km/h debería convertirse en la norma en los trenes de pasajeros a partir de finales de 2040. De esta forma, el plan busca hacer realidad que el ferrocarril compita con el transporte por carretera, explicó la ponente popular Barbara Thaler. «Corresponde ahora a la Comisión garantizar que los Estados miembros cumplen sus obligaciones y presionarles si no hacen lo necesario», subrayó. de hecho, la Comisión podrá dar su opinión respecto a los planes de infraestructuras de los países miembros, para ver si encajan dentro del diseño de la red transeuropea.

El plan tiene en cuenta también la movilidad militar para construir o mejorar infraestructuras, otro aspecto en el que el ancho de vía internacional crucial. El Ejecutivo europeo tendrá que realizar además un estudio sobre movimientos a gran escala acordados con poca antelación en toda la UE, a fin de facilitar la planificación de la movilidad militar.

El comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha analizado junto a los presidentes de los Puertos de A Coruña y Ferrol el impulso a esta conexión y la necesidad de apostar por la intermodalidad portuaria. La visita de Sebastián, a la que no estaban convocados los medios de comunicación, empezó en A Coruña, donde se reunió con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, con quien ha estudiado las acciones a realizar para impulsar el desarrollo del corredor atlántico noroeste, lo que garantizará conexiones eficientes con todo el norte de España y Portugal. No es la primera vez que el comisionado se reúne en Galicia con sectores relacionados con el transporte de mercancías sin contar con la presencia de representantes del Gobierno gallego, con los que todavía no se ha reunido formalmente desde su nombramiento en enero del año pasado. De ahí que la Consellería de Presidencia, encargada ahora de estos asuntos al asumir la Dirección Xeral de Mobilidade, emitiera un comunicado de prensa mostrando su malestar por no ser informada de la visita. «A presenza do representante estatal na comunidade galega organizouse unha vez máis sen informar nin convidar a Administración autonómica para abordar as necesidades de cara ao impulso dunha rede de transporte prioritaria para a Unión Europea e que lle garanta ao noroeste peninsular as mesmas condicións que a área mediterránea», se asegura en la nota del departamento que dirige Diego Calvo.

En esta reunión con las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol también han estado presentes el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. «A Xunta lamenta que o Goberno central actúe unha vez máis sen lealdade institucional e perda unha nova oportunidade de tender pontes entre administracións na súa visita a Galicia, como leva demandando a comunidade desde o nomeamento de José Antonio Sebastián», recalcó la Consellería de Presidencia, que reclama la finalización de la red básica del corredor de mercancías para el 2030 y que se presente ya el plan director, en el que deben detallarse las inversiones y los plazos. Este plan está pendiente de que entre en vigor, este mes de junio, el nuevo reglamento que regirá la red ferroviaria transeuropea en los próximos años.