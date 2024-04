La Xunta comenzará este verano las obras de construcción y rehabilitación de 400 viviendas de promoción pública

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, este martes en el Parlamento

La Xunta comenzará este verano las obras de construcción y rehabilitación de cerca de cuatrocientas viviendas de promoción pública en los concellos de Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense, Mondoñedo y Viveiro, entre otros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó este martes en su primera intervención en el Parlamento que el Gobierno gallego es la única Administración que construye vivienda de promoción pública en Galicia, pese a que los concellos también están facultados para este fin.

Martínez Allegue señaló como estratégica la actuación de San Paio de Navia, en Vigo, que supondrá una inversión público-privado de 250 millones de euros y la construcción de 1.600 viviendas protegidas. La conselleira confirmó que ya están licitadas las obras del polígono I, donde se levantarán 201 viviendas por un importe de 28,5 millones, e incidió en el próximo comienzo de la tramitación para el cambio de uso de suelo que permita construir 500 viviendas protegidas en Xuxán (A Coruña).

Avanzó, además, que en breve se habilitará una nueva línea de ayudas para la construcción de viviendas para alquiler dirigida a promotores privados. En las próximas semanas se publicará esta convocatoria, que contará con una partida presupuestaria de 14,7 millones.

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestrutura puso en valor el paquete de ayudas e incentivos para facilitar la adquisición de inmuebles en concellos de menos de mil habitantes, destinados a menores de 36 años, en centros históricos, y para la compra de vivienda protegida. En su intervención en el Parlamento, Martínez Allegue recordó que a los menores de 36 años que quieran comprar su primera vivienda, la Xunta les ofrece avales de hasta el 20 % del precio del inmueble. Según afirmó, ya concedió 99 en la primera edición de esta iniciativa, con 1,8 millones de euros, y desde el 1 de marzo está abierta una nueva convocatoria para la que se reserva una partida de 5 millones.

La conselleira se refirió también a las ayudas que complementan las de eficiencia energética, financiadas con fondos Next Generation, tanto a viviendas construidas, como en proyecto o en edificación; y recordó que Galicia es una de las comunidades más cumplidoras en la ejecución de estos fondos, ya que agotaron el cien por cien de las ayudas concedidas en el 2022 y el 2023, y este año se van a destinar otros 37,3 millones.

Martínez Allegue aseguró que continuará el programa de movilización de viviendas vacías para alquiler a precios limitados, con el que la Xunta garantiza seguridad a los propietarios financiando los seguros de impago y multirriesgo en el hogar. En este sentido, afeó al BNG que ningún concello donde tienen responsabilidades de gobierno se haya adherido al programa.

La conselleira defendió que para conseguir una mayor oferta de viviendas en el mercado hay que ofrecerle incentivos y garantías a los propietarios, «e non impoñerlles limitacións e obrigas, que os abocan a retirar eses inmobles do mercado, a vendelos ou dedicados a vivenda turística». «A crise do acceso á vivenda que padece Galicia interpélanos a todos como sociedade», afirmó.