El Tribunal Supremo confirma la pena de 14 años de prisión al Chicle por violar a su cuñada

José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, durante el juicio por el asesinato de Diana Quer. XOÁN A. SOLER

A la condena de prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, el Chicle, suma otros 14 años de cárcel al hacerse firme la condena impuesta por la Audiencia Provincial por agredir sexualmente a su cuñada cuando esta era menor de edad. El Tribunal Supremo ha concluido que no da lugar al recurso de casación presentado por el acusado y, en consecuencia, confirma la pena de 14 años.

El recurso del Chicle buscaba la reducción de la condena alegando la cuasiprescripción del delito, dado que los hechos se remontan al 2005, año en el que se archivó inicialmente la causa, que no se reabrió hasta el 2018. Solicitaba «la aplicación de la atenuante analógica» con base en el tiempo transcurrido entre el sobreseimiento inicial y la reapertura de la investigación, «que es muy próximo al tiempo que marca la prescripción (15 años) y al año en que el delito quedaría prescrito (en septiembre del 2020).

De este modo, el Chicle buscaba una disminución de pena que el Tribunal Supremo rechaza desestimando la posibilidad de aplicar cualquier atenuante por el tiempo transcurrido.

No hay uso indebido

En este sentido, el tribunal señala que el atenuante de cuasiprescripción se ha estimado en algunos casos en los que la presentación de la denuncia por unos hechos concretos se ha dilatado en el tiempo como estrategia de presión por parte del denunciante para buscar una solución extrajudicial, pero en este caso en concreto apunta que no ha lugar porque «no hay por parte de la víctima una utilización de los tiempos del procedimiento para usarlos extrajudicialmente, bien para hacer dalo al acusado, bien para obtener beneficios del tipo que sean».

Primera condena para el Chicle: cinco años y un mes por secuestrar a una joven de Boiro e intentar violarla Xurxo Melchor

Incide el fallo en que, lejos de hacer un «uso indebido» del proceso penal, «la víctima siempre mantuvo que fue violada y no se especifica por el recurrente dato alguno que justifique la atenuación de su responsabilidad, y menos aún que revele interés espurio alguno en la perjudicada para retrasar la investigación de los hechos».

Doble perjuicio

De este modo, el Tribunal Supremo confirma la condena de 14 años dando por buena la sentencia de la Audiencia Provincial, que considera probado que, en enero del 2005, el Chicle recogió a su cuñada, que entonces tenía 17 años, en su casa y se dirigió en su coche hasta el parque de San Mamede, en el municipio de Lousame. Una vez allí, sacó un cuchillo de grandes dimensiones y lo exhibió a la menor en actitud amenazante. Después de que ella se negara a realizarle una felación, el la violó, tras lo cual le dijo que si le contaba a alguien lo que había ocurrido la mataría a ella, a su hermana -mujer del Chicle- y a la hija de ambos.

Las psicólogas no ven simulación en el testimonio de la cuñada del Chicle alberto mahía

Destaca el alto tribunal que la víctima no solo no retrasó la investigación, sino que le contó lo ocurrido a una amiga casi inmediatamente, y puso la denuncia al día siguiente. Añade además el doble perjuicio para la joven, dado que, una vez que se sobreseyeron las investigaciones, «tuvo que soportar la presencia de su cuñado en el núcleo familiar, obligando a la víctima a soportar, no solo la negación de la violación, sino también la acusación de haber mentido a la familia con una falsa denuncia».

Además de los 14 años de cárcel, la sentencia condenó al Chicle a pagar a su cuñada una indemnización de 30.000 euros y fijó la prohibición de que se comunique con ella o se acerque a menos de dos mil metros durante un período de 22 años.