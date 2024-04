Pontón urge a Rueda medidas ante la fuerte subida de los alquileres

Vista de Juan Flórez desde la plaza de Pontevedra, donde hay alquileres de más de 2.000 euros ANGEL MANSO

Después de reunirse con los portavoces municipales del Bloque en materia de vivienda, Ana Pontón ha tendido este lunes la mano al PP para alcanzar un gran pacto en este ámbito, de forma que pueda frenarse la escalada de precios de los alquileres, que está colocando a amplios segmentos de la población ante graves problemas de habitabilidad. «Para milleiros e milleiros de galegos e galegas, singularmente a xente moza, acceder a unha vivenda é misión imposible porque os prezos non son acordes aos salarios. Nos últimos dez anos, os alugueres subiron un 44 % de media, até un 63 % en cidades como A Coruña, e así non se pode», insistió la portavoz del grupo que lidera la oposición en el Parlamento gallego.

Ana Pontón, que ha afeado a la Xunta su inacción ante un grave problema —en lo relativo a la gestión de los recursos que en teoría tiene, en referencia a la denegación por parte de la Xunta de ayudas al alquiler solicitadas en el 2022—, ha advertido que estamos ante una brecha generacional, con jóvenes por encima de los 30 años con trabajo pero que no pueden independizarse de su hogar. Según el Bloque, la Administración gallega se ha distinguido en los tres últimos lustros por «unha non política de vivenda» y ha llegado el momento de abordar esta cuestión. En línea con lo ya expresado anteriormente, como en el debate de investidura, los nacionalistas proponen «un gran acordo de país estruturado» fundamentalmente sobre tres pilares: primero, incrementar el parque público de viviendas destinado al alquiler; segundo, planificar las viviendas de uso turístico, y, por último, dar cobertura a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

El Bloque, que lamenta la brecha que existente entre Galicia y otros países europeos en lo que a la bolsa pública respecta, quiere dar prioridad en el corto plazo a la compra de inmuebles vacíos, con su rehabilitación si es preciso, porque hay medio millón de casas y pisos vacíos en la comunidad, de los que 90.000 se concentran en las ciudades. «Esta é unha medida máis rápida, que ten ademais un menor impacto medioambiental e polo tanto é tamén máis sustentable, e que pode permitir no curto prazo incidir dunha maneira directa en que milleiros de persoas poidan ter acceso a unha vivenda en aluguer a un prezo que estea acorde cos salarios que hai no país», profundizó Pontón. Para la portavoz del Bloque, esta iniciativa no implica dejar de construir una obra nueva que la Xunta debe destinar exclusivamente al alquiler.

La Xunta niega haber recibido solicitudes para poner límites al alquiler La Voz

Sobre las viviendas de uso turístico, los nacionalistas consideran evidente que están provocando una fuerte distorsión de los precios en muchas ciudades y villas, y consideran fundamental que la Xunta asuma sus competencias en esta materia y deje de derivar sus responsabilidades a los ayuntamientos. Pontón se refirió así a los mecanismos que tiene en su mano el Gobierno del PP para intervenir en la subida de precios de los alquileres, como es la declaración de zonas tensionadas. Por último, la portavoz del Bloque defendió la urgencia de dar cobertura a las personas que están en riesgo de exclusión social con medidas específicas por parte de la Administración gallega, sobre todo por las consecuencias que está provocando el aumento de los precios del alquiler en cientos de familias, tal y como advierten las organizaciones que luchan contra la pobreza y que señalan la dificultad de acceso a la vivienda como uno de los indicadores principales.