Pontón culpa a los «recortes» del PP el alto número de vacantes mir para Medicina de familia

Ana Pontón, en una comparecencia ante los medios Cabalar | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha achacado a los «recortes» del PP en sanidad el alto número de plazas vacantes que la última adjudicación del mir ha dejado en la especialidad de Medicina de familia y comunitaria en Galicia. Se han quedado sin cubrir 63 de las 207 plazas ofertadas.

En declaraciones a los medios en el municipio lucense de Riotorto, donde ha visitado la XV Feira da Artesanía do Ferro, Pontón ha asegurado que la situación de la atención primaria es «moi preocupante» y ha considerado «lamentable» que el PP «en lugar de buscar solucións, busque cómo botar balóns fóra».

La portavoz del BNG ha reprochado a los populares que sigan «insistindo en que a única medida que se necesita é convocar máis prazas mir cando en Galicia non se cobren todas as prazas que se convocan e a convocatoria ten un dos peores resultados do Estado».

El diagnóstico de la nacionalista es otro: «O PP recortou e precarizou tanto as condicións de traballo que hoxe as persoas que están estudando Medicina non ven atractiva esa especialidade». Por tanto, entiende Pontón que para solucionar el problema es necesario mejorar las condiciones de los médicos de familia, «que haxa máis recursos» y se plantee un «novo modelo» que acabe con la precariedad.

En este contexto, ha pedido al PP que «asuma responsabilidades», argumentando que durante los años que los populares llevan al frente de la Xunta «restaron máis de 2.330 millones á Atención Primaria».