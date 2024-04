La acusada de matar a su marido en Monfero: «Nos adorábamos y los dos quisimos irnos»

Imagen del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de A Coruña. ANGEL MANSO

La mujer acusada de matar a su marido en Monfero insiste en que no lo asesinó, que aquella tarde del 19 de julio del 2021 su esposo y ella decidieron morir. Él se lo había pedido porque ya le estaban fallando las fuerzas y no se quería ver débil y ella no solo lo comprendió, sino que también decidió que, llegado el momento, se iría con él. Se tomaron pastillas disueltas en un yogur, se acostaron en cama, se abrazaron y esperaron juntos la muerte. Ella no logró su fin porque llegó a tiempo un médico y tenía mucha mejor salud que su marido, que entonces tenía 75 años y principios de demencia, mientras que ella contaba con 67.

Por ello, «fue un suicidio doble consciente y pactado». Lo volvió a decir cuando, una vez concluido el juicio, hizo uso de la última palabra. Aseguró que ambos se admiraban y se querían tras haber criado cuatro hijos. «Fuimos los dos los que quisimos irnos, pero nos adorábamos en todos los sentidos. Esto es un imposible», añadió. También aprovechó el momento para contradecir a una enfermera que testificó que la noche de los hechos ella confesó que lo había matado: «No pude decirle que maté a mi marido porque me enteré de que había muerto al día siguiente», explicó.

Dicho eso, el jurado popular se retiró a deliberar en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde esta semana se celebró el juicio contra esta mujer acusada de asesinato por el que la Fiscalía pide que sea condenada a 26 años de cárcel. No obstante, la acusación pública, al término de sus conclusiones, se dirigió al tribunal popular para decirles que, en caso de que no la declaren culpable por asesinato, lo hagan al menos por un delito de cooperación al suicidio, castigado con penas que van de los 4 a los 8 años.

Alzhéimer

La tesis de la Fiscalía es que la mujer le dio a su marido pastillas para asesinarlo cuando él tenía alzhéimer, mientras que la defensa sostiene que no padecía esa enfermedad y que lo ocurrido fue un suicidio pactado.

Una de las claves del caso está en saber si el fallecido tenía esa efermedad o algún tipo de demencia, que lo habría tenido en estado mental incompatible con decidir si deseaba suicidarse, o si estaba en pleno uso de sus facultades mentales más allá de los problemas para hablar que arrastraba desde hacía unos años y en los que todos los testigos han coincidido.

La Fiscalía considera que la demencia está probada, como así lo relató la forense encargada de realizar la autopsia y médicos que atendieron a la familia en su momento, por lo que considera que se produjo un asesinato y que fue la mujer quien le dio la medicación en una decisión no planificada.

La defensa, en cambio, sostiene que el hombre fallecido hacía vida normal, como así declararon los hijos de la pareja y algunos vecinos, y que ingirió por sí mismo las pastillas sabedor de las consecuencias, como también hizo la mujer, si bien ella las tomó minutos más tarde y, por su mayor fortaleza física y atención médica, logró sobrevivir, como detallaron los médicos.

La próxima semana está previsto que haya un veredicto

Tras las sesiones celebradas en la Audiencia Provincial de A Coruña desde el pasado martes, ayer los miembros del jurado popular recibieron el objeto del veredicto y se espera que a partir del lunes comiencen a deliberar. Hay cuatro opciones. Que sea declarada culpable de asesinato, que la condenen por ello pero pidan el indulto, que le imputen un delito de cooperación al suicidio o que resulte absuelta.