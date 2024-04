Rueda: «Desde setembro, Galicia será a primeira comunidade coa matrícula universitaria gratuíta»

Alfonso Rueda, el día de su toma de posesión. Sandra Alonso

Con su gobierno recién estrenado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó esta noche en una entrevista en la TVG que uno de sus compromisos electorales entrará en vigor este mismo año: la gratuidad de la matrícula universitaria. «Seremos a primeira comunidade autónoma en facelo, desde este mes de setembro», coincidiendo con el arranque del curso, explicó el jefe del Ejecutivo autonómico. El ahorro de esta medida, cifró, estará entre los 750 y los 800 euros por familia, y la condición será que el estudiante tendrá que aprobar todas las asignaturas. Es decir, será para las primeras matrículas de cada curso.

El presidente, que aseguró que el nuevo gabinete «traballará desde o primeiro día», también repasó uno de los principales asuntos en el debate político, principalmente por parte de la oposición: la construcción en Palas de Rei de una fábrica a cargo de la firma portuguesa Altri, en colaboración con Greenalia. Ese proyecto está teniendo contestación social por su posible afección medioambiental. Rueda defendió esta iniciativa por «innovadora» y aseguró que si no se levanta en esa zona del interior de Galicia, la inversión se irá a otro lugar. En todo caso, puntualizó que Altri tendrá que «cumprir todos os parámetros ambientais». Y si es así —acaba de terminar la fase de presentación de alegaciones— «non podemos deixala marchar».

El debate alrededor del futuro de esta factoría de fibras textiles le llevó al presidente a una reflexión sobre la situación industrial en Galicia, señalando a la oposición, especialmente al BNG: «Non podemos dicir que queremos industrias en Galicia e logo estar no ‘‘non'' por sistema. Temos que aproveitar as novas industrias, aproveitar esas oportunidades porque se non irán a outros lugares», incidió, añadiendo un matiz: «Estaremos sempre moi vixiantes e esixentes en materia ambiental para que unha industria cumpra con todas as garantías, pero sen demagoxias».

Esa misma condición, la de dejar fuera demagogias, fue la que le pidió a la oposición. Rueda se mostró confiado en que BNG y PSdeG fiscalizarán su actividad «de xeito construtivo e leal» presentando «propostas realistas». «Creo que se queren ir ao desgaste e a demagoxia quedarán moito tempo na oposición».

El presidente gallego lamentó la ausencia de presupuestos del Estado «por decisión de Pedro Sánchez», una circunstancia que «prexudica a Galicia». Y recordó que durante la campaña electoral el candidato socialista se comprometió a que se suprimirían los peajes de la AP-9. «Entendo que esa decisión —concluyó— non debería depender dunhas eleccións».