El PPdeG tacha de «ficción» el gobierno en la sombra del BNG y le acusa de no asumir que los gallegos dieron la espalda a sus aspiraciones presidenciales

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, este lunes Lavandeira jr | EFE

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha tirado este viernes de ironía para referirse al gobierno en la sombra presentado esta semana por Ana Pontón, una iniciativa inspirada en el parlamentarismo inglés y con la que busca fiscalizar la acción de la Xunta con propuestas alternativas. Según la diputada, el Bloque sigue sin asumir el resultado electoral y sin entender que los gallegos le han dado la espalda a sus aspiraciones presidenciales. «Cando a señora Pontón fala de gobernos na sombra, eu supoño que se refire a aquelas persoas das que se acompañaría pero que non se atreve a presentar publicamente», afirmó, antes de nombrar a «Arnaldo Otegi como responsable das Forzas Armadas, a Oriol Junqueras como responsable de Institucións Penitenciarias, a Carles Puigdemont como responsable de Asuntos Exteriores, a Pernando Barrena como asesor de confianza e a Néstor Rego como alto mando dos coroneis da UPG».

Paula Prado, que celebra que el conjunto de la sociedad gallega no se deje engañar, ha mostrado su satisfacción con el equipo nombrado esta semana por Alfonso Rueda, un gobierno que ha definido al estilo de Galicia, que no piensa en unos pocos, sino en una gran mayoría social para blindar el presente y para ganar el futuro. «O novo Goberno do presidente Rueda devolve á maioría dos galegos a confianza que depositaron no noso proxecto e ofrécelles a cambio responsabilidade, esforzo, compromiso e traballo», ha explicado la número 2 del PP gallego. La secretaria xeral está convencida de que la Xunta de Rueda funcionará con eficacia desde el primer minuto y que el presidente cumplirá con la palabra dada.

Ante el anuncio realizado esta semana por Pedro Sánchez de ampliar los programas de cribado neonatal a nivel nacional hasta incluir once pruebas, Paula Prado sostiene que se trata de una medida que ya resulta insuficiente antes de hacerse realidad. «Fronte ás once probas que ofrece Pedro Sánchez, Galicia xa conta co programa de cribado neonatal máis amplo de España e un dos primeiros de Europa: inclúe actualmente 48 probas e este ano incorporará tres novas patoloxías: está ben que Sánchez copie a Galicia, pero é unha pena que copie mal», ha criticado la portavoz popular.

Paula Prado ha pedido a Sánchez que copie también otras medidas del Gobierno gallego y cuestiones como la gestión de las autopistas, puesto que, mientras las autopistas de titularidad autonómica vuelven a tener los peajes congelados por segundo año consecutivo, las que dependen del Gobierno de España —la AP-9 y la AP-53—registraron este año la mayor subida de los peajes de la historia.