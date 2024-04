El BNG denuncia que la mala planificación económica de la Xunta hace que Galicia pierda dinero para sanidad y educación

La nacionalista Noa Presas, durante su intervención en el Parlamento de Galicia Cedida

La diputada del BNG Noa Presas ha denunciado este viernes en el Parlamento que la planificación económica del PP en la Xunta dista mucho de la imagen de rigor que proyecta y hace que Galicia pierda dinero en dos pilares básicos de su modelo de bienestar: la sanidad y la educación. En su comparecencia, la representante nacionalista por la provincia de Ourense ha criticado la «falta de capacidade» del Ejecutivo de Rueda para captar recursos, con un sistema de financiación que, pese a que «é absolutamente lesivo» para Galicia, el PP aceptó en el 2009 y sobre el que «non se atreveu a negociar nin sequera agora» que ya no gobierna en el Estado. «Galiza perde recursos e oportunidades co PP», advirtió la portavoz de Facenda e Función Pública en el gobierno alternativo con el que el BNG pretende impulsar un nuevo modelo de oposición, una estrategia que va más allá de la fiscalización y con la que busca plantear propuestas. Según la diputada, la falta de iniciativa de la Xunta permite que baje la inversión en Galicia, más lejos ahora de la media española y europea, mientras crece la huida del ahorro gallego hacia inversiones en otras comunidades. El Bloque pone también el foco en una política fiscal injusta que favorece a las rentas más altas y que hace que las arcas públicas dejen de ingresar en torno a los 500 millones de euros anuales que podrían ir destinados a políticas activas y a protección de los servicios públicos, según ha explicado Noa Presas.

Gobierno de TikTok

Noa Presas, que se ha referido irónicamente a la nueva Xunta como el Gobierno del TikTok, ha denunciado que la Administración gallega no solo planifica mal sino que abusa de las modificaciones presupuestarias y se ha remitido al último informe del Consello de Contas, en el que, conforme ha indicado, se constata que las variaciones hechas sobre el presupuesto del 2023 hicieron, por ejemplo, que la Consellería de Infraestruturas perdiese más de 40 millones o que se eliminasen más de 100 millones en el capítulo de las inversiones reales. Asimismo, ha indicado que hay también modificaciones de partidas al alza que no se ejecutan, en áreas tan sensibles como el medio rural y la pesca, y otras que destacan por la «grave falla de execución orzamentaria». Según la diputada, «un gran montante de recursos quedou no caixón en lugar de ser utilizados para mellorar a vida dos galegos».

En este punto, ha censurado que, tal y como se desprende de la ejecución entre el 2019 y el 2023, hay hasta siete programas del presupuesto de la Xunta con una ejecución inferior al 50 % y otros 12 por debajo del 75 %, programas que tienen que ver con la formación profesional de desempleados y ocupados, el empleo, la producción agroalimentaria, el desarrollo sostenible de la pesca, la vivienda o la conciliación de la vida laboral y personal.