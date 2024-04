Un tercio de los fallecidos en accidentes de tráfico en Galicia son motoristas, peatones y ciclistas

Imagen de archivo de un atropello mortal ocurrido en Vimianzo. .

La cifra de peatones y motoristas muertos en accidentes de tráfico aumentó casi un 20 % el año pasado en Galicia. Forman parte de lo que la Dirección General de Tráfico define como usuarios vulnerables de la carretera. Ese colectivo, en el que también entran los ciclistas, supone una de las principales preocupaciones para los responsables de la seguridad vial. No es para menos, porque el año pasado murieron 88 personas en accidentes en las vías interurbanas, y 32 eran vulnerables: 15 peatones, 15 motoristas (uno de ellos en un ciclomotor) y dos ciclistas. Esa cifra supone un 36 % del total de las víctimas mortales registradas en las carreteras gallegas.

La alta mortalidad de los usuarios vulnerables fue uno de los asuntos analizados ayer en una nueva reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico e Seguridade Viaria, que estuvo presidida por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y en la que, entre otros, participaron la coordinadora de la DGT en Galicia, María Victoria Gómez Dobarro; el director de la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta, Francisco Menéndez, y el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, Antonio Hidalgo.

El delegado del Gobierno lamentó el aumento de los fallecidos entre los motoristas y los peatones, «unha tendencia á alza que se iniciou no ano 2020». También llamó la atención sobre el importante aumento de fallecidos que no usaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente: «Falamos de que o ano pasado o 30 % dos mortos en turismo, furgoneta e camión non levaban posto o cinto». También advirtió que cuatro de cada diez conductores de turismo muertos en accidente en Galicia dieron positivo en alcohol en los análisis forenses, un porcentaje que asciende al 43 % en el caso de los peatones fallecidos en atropello.

Cómo ahorrar vidas con unas pocas mejoras en las carreteras convencionales José Manuel Pan

Desde la Xunta, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas expresó su preocupación «ante unha posible relaxación dos usuarios das estradas ante normas básicas como o uso do cinto de seguridade, e polo aumento dos atropelos». También destacó el problema existente con los grupos organizados que dan chivatazos sobre la ubicación de los controles de alcohol y de velocidad, «o que reduce a eficacia deses dispositivos».

Recordó que la Xunta puso en marcha una campaña de concienciación bajo el lema «Non deixes que a túa vida quede na estrada», que pone el foco en las conductas irresponsables al volante.