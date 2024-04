El nuevo gobierno de la UDC desvela un agujero en las cuentas de 3,2 millones de euros

El rector de la UDC, Ricardo Cao. MARCOS MÍGUEZ

El gobierno de la Universidade da Coruña (UDC) ha destapado un agujero financiero de 3,2 millones de euros en el presupuesto del 2023 —prorrogado a finales del año pasado, al coincidir el cierre del ejercicio con el proceso electoral— que le impide elaborar las cuentas del 2024 y poner en marcha el programa con el que el actual rector, Ricardo Cao, ganó las elecciones del 4 de diciembre con el 65,8 % de los votos. El relevo en la UDC puso fin a ocho años de gobierno del rector Julio Abalde, que agotó el límite de dos mandatos impuesto por la anterior ley. Cao es de la misma asociación de la UDC que Abalde, Nova Luce.

El equipo de Cao presentará esta mañana, en el primer claustro que se celebra desde su toma de posesión el 16 de enero, un informe sobre la situación presupuestaria que detalla la magnitud del descubierto y el plan de actuación que ha diseñado para hacerle frente. «A diverxencia entre o estancamento dos ingresos non finalistas e o crecemento vexetativo dos gastos correntes que se pon de manifesto no peche do exercicio 2023 e na proxección do orzamento de 2024 dificulta a elaboración dun novo orzamento equilibrado e realista», señala el documento. «En consecuencia —continúa—, sen renunciar a elaborar un orzamento novo, considérase prudente polo momento manter a prórroga vixente mentres se traballa en distintas liñas na procura de restablecer o equilibrio e se avanza no axuste do novo sistema contable».

La batería de medidas para remontar los 3,2 millones de remanente de tesorería negativo apunta a la reducción del gasto a través de la retención del 30 % de los créditos contraídos por la universidad, excluyendo «os gastos de persoal e os que teñan financiamento afectado, cos axustes necesarios para permitir atender aos compromisos xa formalizados». Prevé proponer a la Xunta «actuacións subvencionables a través de convenios, na procura de recursos adicionais»; revisar inversiones en infraestruturas, limitar la aportación de fondos propios; y estudiar «a integración do Citic 2 e a incubadora de empresas nunha mesma nave» en la Cidade das TIC.