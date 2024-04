El BNG presenta un gobierno en la sombra desde la oposición para sobrevivir a la legislatura

Ana Pontón, junto a su grupo parlamentario, esta mañana en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El BNG busca sobrevivir a cuatro años más en la oposición con la formación de un gobierno en la sombra, un modelo inspirado en el parlamentarismo inglés, y que pretende fiscalizar periódicamente la acción de cada consellería con el objetivo de trasladar a la opinión pública la idea de que, con las propuestas nacionalistas, se obtendrían mejores resultados.

Es un modo de intentar marcar agenda como grupo líder de la oposición en un contexto adverso, en el que el PP vuelve a ostentar la mayoría holgada de la Cámara gallega por quinta vez consecutiva. Ana Pontón, que es la tercera vez que se presenta como candidata y la segunda que lidera la oposición, persevera así en su estrategia de intentar trasladar a la ciudadanía gallega que el nacionalismo es una alternativa viable de gobierno para Galicia, sabedora del desgaste que supondrá una travesía de cuatro años y del riesgo que supone que un sector de la ciudadanía tire la toalla y crea que el tren del BNG ya ha pasado.

De ahí que, lejos de la retórica y de la grandilocuencia de algunos objetivos ideológicos (la UPG, partido mayoritario del frente, aboga por intensificar esta vía para fidelizar el voto y apuesta por ahondar en la causa soberanista), el grupo parlamentario del Bloque va a ir a lo práctico, a lo que le ha dado réditos electorales en los últimos años: los peajes, el precio de la luz, la asistencia a los mayores... «Este goberno alternativo ponse en marcha cunha clara vocación de construir a favor, para afrontar os grandes retos de país», explicaba esta mañana líder nacionalista.

Ana Pontón, que ha comparecido en los jardines de un hotel compostelano rodeada de todo su grupo parlamentario (25 miembros), ha vuelto a ofrecer a Alfonso Rueda cuatro grandes acuerdos de país; sanidad, energía, vivienda y regeneración democrática. Áreas en las que, según Pontón, está en juego el bienestar futuro de una gran mayoría social. Y ha presentado su gabinete o gobierno en la sombra, liderado por ella, y que estaría formado por 12 portavocías, que se corresponde con cada consellería: Iago Tabarés, presidencia, justicia y deportes; Luis Bará, medio ambiente y cambio climático; Cristina Fernández, educación, ciencia, universidad y formación profesional; Olalla Rodil, política social e igualdad; Brais Ruanova, economía e industria; Noa Presas, hacienda y administración pública; Alexandra Fernández, vivienda e infraestructuras; Montse Prado, sanidad; Mercedes Queixas, cultura, lengua y juventud; Ramón Fernández, comercio, empleo y emigración; Secundino Fernández, medio rural; y Rosana Pérez, mar. «Elas e eles serán os responsables de cada área dese goberno alternativo que, por suposto contará coa implicación do resto de deputadas e deputadas a través de secretarías técnicas; o gabinete reunirase cada quince días para fiscalizar a labor da Xunta e impulsar propostas alternativas en cada un dos temas relevantes, como servizos públicos, emprego, financiaemto, vivenda, autogoberno, financiación, despoboación ou rexeneración das rías; imos manter encontros de traballo cos axentes por todo o país», ha avanzado Ana Pontón.

El objetivo de este trabajo, según la portavoz, es intercambiar valoraciones con el conjunto de la sociedad gallega para explicarles las diferentes alternativas de gobierno en un momento de grandes desafíos, en el que Galicia, tal y como ha explicado Ana Pontón, no puede perder oportunidades. «Trátase, en definitiva, de facer política con luces longas, dende o debate de ideas e propostas, traballando en positivo para mellorar a vida dos galegos: somos conscientes do papel que nos deron as urnas e dende esa responsabilidade, como forza líder da oposición, imos traballar dende o primeiro minuto», ha insistido.