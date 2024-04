Los trenes Avril se estrenarán en mayo en Galicia recortando solo 16 minutos de viaje

Tren Avril Talgo

Si se cumple el último anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, este próximo jueves 18 de abril se venderán los primeros billetes para viajar en tren Avril entre Madrid y Galicia. Circularán a partir del 21 de mayo. Pero la llegada de esos esperados convoyes no va a revolucionar el panorama ferroviario en la comunidad. Por lo pronto, no habrá nuevas frecuencias: las máquinas se incorporarán en horarios ya existentes, y los tiempos de viaje se recortarán aproximadamente en un cuarto de hora, muy por debajo de los alrededor de 30 minutos anunciados.

Según la programación provisional prevista, a la que ha tenido acceso La Voz, uno de los nuevos trenes de alta velocidad de la serie S106 de Talgo circulará diariamente entre Vigo y la capital de España, y otro lo hará entre A Coruña y Madrid todos los días salvo el sábado. Serán en total cuatro viajes al día (reducidos a dos los sábados). En todos los casos, sustituirán servicios que ya se prestaban como Alvia y que a partir de mayo se comercializarán como AVE, usando esos trenes tipo Avril.

El primero en salir lo hará desde la estación viguesa, a las 9.28 de la mañana, para llegar a Chamartín a las 13.34 horas, pasando por Ourense a las 11.12 y por Zamora a las 12.29. El viaje completo queda así en 4:06 horas, 16 minutos menos de los que, oficialmente, tarde ahora en arribar a Madrid ese segundo tren vigués de la mañana.

El trayecto de vuelta hacia la ciudad olívica saldrá a las 19.18 horas, para llegar a Urzaiz a las 23.36 horas. El tiempo total de viaje será de 4 horas y 18 minutos, trece menos que el actual en esa misma franja horaria. Eso sí, como prácticamente mantiene su horario de salida desde Madrid, adelanta ligeramente la hora de llegada, con algo más de margen respecto a la medianoche (actualmente el último tren desde la capital llega a las doce menos cuarto).

En el trayecto A Coruña-Madrid, el Avril se incorporará en mayo solo a la última frecuencia del día. Saldrá de San Cristóbal a las 19.50 horas (quince minutos más tarde que ahora) y llegará a Chamartín a las 23.23 (casi igual que actualmente). La parada en Ourense será a las 21.00 y la de Zamora a las 22.16. El viaje íntegro pasa a durar 3:33 horas, 18 minutos menos que en la actualidad, siendo el mayor recorte de tiempos previsto.

En sentido inverso, la nueva maquinaria saldrá de Madrid a las 14.41 horas para llegar a A Coruña a las 18.14 (de nuevo sale más tarde y llega a una hora parecida a la actual). En total, un viaje de 3 horas y 33 minutos, que rebaja en quince el tiempo oficial que se ofrece en este momento con el servicio Alvia.

Las mejoras en los tiempos de viaje son contenidas, entre otras cosas porque los nuevos trenes estarán aún en rodaje, y no suelen ponerse al límite de su capacidad en los primeros viajes. Además, los recortes se logran en el trayecto Madrid-Ourense, porque tras pasar la ciudad de As Burgas y adentrarse en Galicia deben circular por vías que oficialmente no son de alta velocidad. No lo son en el eje atlántico y, según afirmaron las partes acusadas en el juicio por el accidente de Angrois, no lo son tampoco entre Ourense y Santiago, por lo que aunque las máquinas puedan alcanzar más de 300 kilómetros por hora, no deberían hacerlo en esas vías.

6.600 plazas más ofertadas

Si bien ese primer desembarco de los Avril en Galicia que se producirá en mayo no revolucionará ni frecuencias ni tiempos de viaje, sí es cierto que supondrá un aumento de las plazas ofertadas. Al tratarse de convoyes con más capacidad (casi el doble que los Alvia), Renfe prevé poder ofrecer 6.600 asientos más cada semana en estas conexiones con la capital de España.

La entrega paulatina a Renfe de los nuevos trenes Avril por parte de Talgo (de momento ha recibido diez de estos convoyes de ancho variable) y las obras en Chamartín, que limita las frecuencias diarias con llegada y salida en la estación madrileña, reducen las posibilidades de incluir esta nueva maquinaria en más trayectos entre Madrid y Galicia, aumentando las frecuencias.

De momento, seguirán siendo las mismas, lejos de la promesa efectuada por el ministro de Transportes el 5 de enero cuando llegó a Vigo en un viaje de prueba de un Talgo S106, un viaje que además le valió una sanción de la Junta Electoral por estar en plena precampaña de las gallegas. Entonces, Puente destacó que entre los Avril y las unidades de alta velocidad de bajo coste Avlo pasaría a tener ocho trenes con la capital de España, en lugar de los cuatro actuales; Ourense subiría de 10 a 12: A Coruña, de tres frecuencias a cinco; y Vigo, de cuatro a cinco. De momento, nada.