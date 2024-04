Santalices abre la nueva legislatura en el Parlamento reivindicando la «vía galega» frente a «teorías importadas»

XOAN A. SOLER

Se acabaron los largos prolegómenos y el fasto de las ceremonias previas al arranque del nuevo curso político en Galicia. Con la solemne sesión de apertura de la duodécima legislatura, celebrada en la mañana de este martes, regresa la rutina al Parlamento gallego. Se extendió menos de media hora, lo que tardó el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, en pronunciar un discurso donde defendió la «vía galega» frente a «teorías importadas», y a la «política útil», el «sentidiño» y la «cordura» de un lugar «inhóspito a populismos extremistas».

Un lugar donde la legislatura se estrenó con 74 diputados, y no 75. La mayoría absoluta del PP se resintió circunstancialmente por la ausencia de la exconselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, quien entró horas antes en el Parlamento para hacerlo por última vez como diputada. Su paso por la Cámara fue aún más fugaz que su estancia en el Gobierno gallego, en el que estuvo diez meses.

Tras evidenciar su descontento el lunes al ausentarse de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, del que supo que no formaría parte el día anterior, Rivo presentó su renuncia como parlamentaria ante la Mesa del Parlamento. A continuación, visitó el grupo parlamentario popular para despedirse. El portavoz del PP, Alberto Pazos, expuso que Rivo argumentó su marcha en su deseo de «voltar a súa actividade universitaria», ya que es profesora en la Universidade de Vigo, donde fue vicerrectora. «O que me corresponde é reiterar as palabras de agradecemento do presidente Rueda», zanjó el diputado popular. Ourense pierde así a su cabeza de lista en el Parlamento, tras asistir únicamente al pleno constituyente y a la sesión de investidura. Sustituirá a Rivo el número nueve de la candidatura, Argimiro Marnotes, exalcalde de O Carballiño.

La bancada popular tenía un hueco en última fila, reservado para Rivo, y mostró una composición distinta a la semana pasada. El exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se sentó junto a los dos portavoces populares, desplazando un asiento a la derecha a la viceportavoz Cristina Sanz, que pasó a ocupar el escaño de la ahora conselleira de Infraestruturas e Vivenda, María Martínez Allegue, hasta esta semana también viceportavoz adjunta. El lugar de Comesaña, quien acompañó casi todo el tiempo a su sucesor, Antonio Gómez Caamaño -sin experiencia previa en el Parlamento o el partido-, durante el cóctel posterior al pleno, podría ser precisamente ese, ya que su futuro más próximo apunta a escribirse en el Parlamento por ahora.

Cambios en el Gobierno

También hubo intercambio de sillones en la fila azul reservada al Gobierno. El esquema, de derecha a izquierda, mantiene a Alfonso Rueda en el extremo pegado a la pared, junto a los ya exvicepresidentes Diego Calvo y Ángeles Vázquez. También Román Rodríguez, que desplaza a Miguel Corgos, de Facenda, para sentarse en el cuarto lugar tras desprenderse de Cultura y Política Lingüística pero asumir ciencia en su consellería.

Junto a Rodríguez, Fabiola García, de Política Social e Igualdade, ilustró el ascenso en la escalera de la Xunta pasando a esta parte de la fila. Mantenían los mismos puestos María Jesús Lorenzana, responsable de Economía e Industria, y Alfonso Villares, de Mar, en el extremo opuesto. Los sillones reservados para Medio Rural y Sanidade tampoco variaron, aunque sí de ocupantes tras los nombramientos de María José Gómez y Martínez Allegue, respectivamente.

En esta parte izquierda se estrena como conselleiro José López, todavía alcalde de A Estrada, que se hará cargo de Cultura, Política Lingüística e Xuventude. Sobre el impulso del idioma esta legislatura, asunto que había avanzado Rueda en la sesión de investidura, Santalices quiso reivindicar el compromiso «cun dos principais sinais de identidade» de Galicia. «Unha riqueza que temos a obriga de impulsar e protexer con todas as nosas enerxías, sen que iso deba ser obxecto de reproche nin de interpretacións estrañas», manifestó.

Con esos ingredientes, el presidente del Parlamento conminó a los diputados, con dos de sus predecesores en la tribuna del público, Tomás Pérez Vidal y Pilar Rojo, a «traballar con éxito na procura dunha Galicia mellor». Santalices, médico de profesión, recetó para ello «respecto e sentidiño: como o que caracterizou o clima político deste hemiciclo na pasada lexislatura».

Rueda responderá en el primer pleno de la legislatura sobre Altri y «rexeneración democrática»

El nuevo período de sesiones comenzará ya el próximo martes. Será un pleno sin proposiciones de ley, ya que todos los proyectos legislativos decayeron con la disolución de la Cámara, y en el que el presidente de la Xunta deberá responder el miércoles a las primeras preguntas de la oposición. El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se estrenará en la sesión de control cuestionando a Rueda sobre «materia económica e industrial de Galicia para esta lexislatura» y reclamando información sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei. El Bloque también hará una interpelación sobre el impacto ambiental que tendría este proyecto en la ría de Arousa y en los montes de la zona.

La líder nacionalista, Ana Pontón, aprovechará su primera pregunta al jefe del Ejecutivo gallego para instarle a tomar medidas de «rexeneración democrática» en Galicia para poner fin a la falta de transparencia en la Xunta. «Nos preguntamos se vai rectificar o Goberno a transparencia e a garantía de acceso á información pública», expuso la diputada Olalla Rodil tras la junta de portavoces que definió el orden del día para la sesión. El Bloque también llevará al pleno una proposición no de ley para solicitar una auditoría externa sobre la contratación pública de la Xunta durante la pandemia, argumentando que el PP «entregou a dedo unha cantidade inxente de recursos púbicos» y que la información sobre contratos facilitada al Parlamento no coincide con los informes del Consello de Contas.

El PPdeG defenderá dos proposiciones no de ley sobre la red de atención temprana y la obligatoriedad de registrar los corrales de autoconsumo con menos de 30 aves. «Vai en contra do sentido común», protestó el popular Alberto Pazos, que criticó que el Gobierno central no atendiese las alegaciones de la Xunta al respecto. Consideró que la normativa estatal es «contraria ás especificidades do territorio galego», por lo que su grupo urge modificar el real decreto y suprimir el registro de las instalaciones agrícolas de autoconsumo.