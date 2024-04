El PP reivindica el triunfo electoral y urge a la oposición a asumir los resultados del 18F

Xoán A. Soler

Alberto Pazos subió sonriente al atril del Parlamento. La misión que asume el portavoz del PP es trascender la institucionalidad a la que se ve obligado Alfonso Rueda como candidato a la investidura y elevar el tono al dirigirse a la oposición. «Mesmo ton, mesmas críticas, mesmos asuntos, mesma demagoxia», acusó a los líderes de BNG y PSdeG, tras escuchar unas intervenciones que calificó como «cenizas», «grises» y «pontonianas», terminó que acuñó en el último debate de autonomía. Parte de ese rol en su discurso es divertir a los diputados de su grupo, más animados tras más de dos horas de sesión, pero también reivindicar la gestión del todavía presidente en funciones: «Ten vostede un arduo labor por diante, pero sabemos que esa mochila, que habitualmente o acompaña, está chea de ilusión, de ganas e de vocación de servicio».

Citó a Winston Churchill, a Serrat, a Antonio Machado, a fray Luis de León, a Willy Brandt y hasta a la tradición popular con el Cuento de la lechera. Casi siempre para lanzar sus dardos contra una oposición que todavía no ha asumido el resultado electoral del 18F, según expuso. Les reprochó utilizar el debate de investidura para «contrastar modelos», pero advirtió que «a data de exame xa pasou». «Os nosos proxectos, os de todos, xa foron avaliados», y recordó la mayoría absoluta de los populares en las elecciones de febrero: «O veredito dos galegos é inapelable».

«Parece evidente que nin os exercicios de sucursalismo nin o seguidismo das estratexias nacionalistas sexan receitas axeitadas para acadar o favor dos galegos», empezó Pazos. Le dedicó después unos minutos a cada partido. Al PSdeG lo instó a hacer una «reflexión profunda» sobre la estrategia que los llevó a la situación actual, con nueve diputados de un total de 75, y valoró la oportunidad que tendrán en el congreso extraordinario del próximo 28 de abril, que calificó de «congreso á búlgara» para hacer esa reflexión «e tomar as decisións adecuadas».

Más tiempo le dedicó al BNG. Apuntó al «estrepitoso fracaso das súas expectativas electorais», y lo comparó con un globo que terminó «estalando nas súas narices». Recordó la foto en campaña de Ana Pontón con un atril en el que decía «presidenta», en la praza do Obradoiro, y vaticinó que el 18F fue su último tren: «Os galegos deixárona no andén. Señora Pontón, fin do traxecto».

Y pasó entonces a presumir de resultados electorales y «desmontar tópicos», subrayando que el PP fue el partido más votado entre mujeres y jóvenes. Remarcó que el programa electoral de los populares servirá como línea maestra de la acción de gobierno y «marco para o diálogo e para o acordo». «Dende hoxe tendemos a man para estudar con atención cada achega que se nos faga co afán de mellorar, de enriquecer e de perfeccionar estes 870 compromisos que adquirimos cos cidadáns», expuso.