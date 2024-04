Pontón avisa a Rueda que el BNG actuará como «goberno alternativo» desde la oposición

Ana Pontón, dirigiéndose a Alfonso Rueda. Xoán A. Soler

Ana Pontón ha aprovechado esta mañana su discurso en el Parlamento gallego para hacer una enmienda a la totalidad al programa deslizado por Rueda y lanzar una batería de medidas como si la portavoz del BNG fuese la candidata a la investidura y no la líder destacada de la oposición, donde estará otros cuatro años más después de haber cosechado un resultado histórico y de haber aspirado por vez primera en la historia a coger los mandos de la Xunta. «Actuaremos como goberno alternativo, explicando que faría un goberno do BNG para mellorar a vida da cidadanía», ha avisado la portavoz sobre lo que se avecina esta legislatura: un grupo que no solo se limitará a la labor de control sino que, a cada crítica, planteará una propuesta alternativa; por ello, ha ofrecido cuatro pactos. Uno en materia de Sanidade, para blindar por ley la financiación de la atención primaria, de forma que absorba el 25 % del gasto, se termine la precariedad laboral, se garantice el pediatra a todos los niños y se atiendan patologías relacionadas con la salud mental. El segundo acuerdo sería en materia de vivienda para sacar al mercado 6.000 inmuebles en alquiler a precio tasado. «Galiza ten 50.000 inmobres desocupados, 90.000 nas sete grandes cidades», ha explicado. El tercer pacto sería en materia de energía, donde el Bloque ha vuelto a mostrar su rechazo al modelo actual de desarrollo eólico, que ha calificado como «espolio»; los nacionalistas plantean el fin de las puertas giratorias y la creación de una empresa pública capaz de abaratar los costes a empresas y particulares. El último de los acuerdos, sobre regeneración democrática, que implicaría un cambio en el modelo de los medios públicos. «Pídolle que non desprece a nosa man tendida; por unha vez escoite, dialogue, negocie e teza acordos: demostre que realmente está disposto a facer política con maiúsculas, porque até agora só demostrou que canto mellor lle vai ao PP, peor lle vai a Galiza», ha planteado al presidente.

Pontón ha tendido la mano a Rueda en la segunda parte de su discurso, después de un arranque en el que ha acusado al líder del PP de forma continuada de hacer «demagoxia» con sus análisis y propuestas sobre los principales retos de Galicia. La portavoz del BNG ha cuestionado la apelación a la concordia de todos los gallegos, con independencia de sus ideas; ha señalado al líder popular por ocultar los datos reales de la deuda gallega, por favorecer presuntamente a las grandes corporaciones energéticas y por ignorar el problema de los jóvenes que se ven obligados a emigrar por la falta de oportunidades laborales. «Se non quere que no futuro o seu discurso sexa lembrado como un manuel de demagoxia, empece por ter un proxecto de país pegado á realidade; non temos que estar dacordo, pero polo menos que haxa un proxecto: vostede tivo que apelar á Galiza de fai trinta anos, porque se sente máis cómodo no pasado que mirando para o futuro», ha criticado.

La portavoz nacionalista ha dedicado una parte de su discurso a poner el foco en el modelo de desarrollo energético e industrial, y ha sido contundente sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei, que ha situado lejos de una estrategia sostenible, pensada para ganar el futuro, y que ha definido como un bomba ambiental. Pontón, que ha acusado directamente a la Xunta de mentir sobre el impacto de esa iniciativa, ha advertido que una cosa es industrializar Galicia, y otra bien diferente contaminarla e hipotecar su futuro. «A empresa que promove este proxecto é portuguesa, se é tan excelente por que non a queren en Portugal, señor Rueda? A resposta é moi simple: porque é contaminante», ha precisado.

Pontón, que ha pedido a Rueda que no caiga en el absolutismo y ha recordado que el pasado 18 de febrero 715.000 gallegos pidieron otra forma de gobernar, concluyó su intervención deseándole aciertos al futuro presidente. «Máis aló das nosas evidentes discrepancias políticas, os seus acertos redundarán en beneficio deste país e desde o BNG queremos o mellor para Galiza», ha deseado la portavoz nacionalista.