Ana Pontón, sobre la investidura de Rueda: «É o discurso do día da marmota, o de hai catro ou oito anos, sen un novo horizonte de confianza»

La líder del BNG, Ana Pontón, este martes en el debate de investidura

La portavoz del BNG no se ha salido del guion previsto y ha hecho una enmienda a la totalidad a la intervención de Alfonso Rueda, que ha calificado de «decepcionante» por trazar una Galicia más cercana al pasado que a un futuro en constante cambio. «Este é o discurso do día da marmota, con promesas enlatadas, o discurso de hai catro ou oito anos, sen un novo horizonte de confianza», ha criticado Ana Pontón. La líder del principal partido de la oposición (25 diputados) cree que el aspirante del PPdeG confunde la realidad con una visión idílica, una Galicia, ha ironizado, en la que no hay listas de espera en la atención primaria, ni niños sin pediatra, ni mayores sin residencia. Ninguno de los anuncios ha convencido a Pontón, que ve a un candidato «sen proxecto de país» y que parece convencido de repetir «as mesmas receitas fracasadas de sempre».

En su valoración sobre el discurso de investidura, Ana Pontón se ha referido a la parte final de la intervención de Rueda, en la que el líder del PP ensalzaba la potencialidad sin límites de Galicia para alcanzar sus objetivos, algo en lo que ha coincidido la portavoz del BNG que, sin embargo, no ha dudado en señalar a los populares como el principal obstáculo a ese progreso. «Levan limitando 15 anos o noso potencial, traballando para as eléctricas; e este é o momento importante, nun mundo cambiante, necesitamos un Goberno que teña confianza neste país», ha lamentado.

Pontón, que ha anunciado que el próximo jueves el BNG expondrá una alternativa sólida de futuro con sus propuestas, ha afeado a Rueda los cambios en la Xunta, que ha calificado de «cosméticos» y que tienen como función, según la portavoz, esconder «a incapacidade de deseñar un proxecto de país». En su intervención en los pasillos del Parlamento, la portavoz nacionalista se ha referido también al pacto propuesto por el líder del PP en materia industrial. «É curioso que se ofreza un acordo para bendecir o que xa está feito; se se quere rectificar o modelo, ten a man tendida do BNG, pero o que nos propón o señor Rueda non é un pacto, é unha rendición», ha contestado Pontón.