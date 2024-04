BNG y PSdeG comparten escepticismo sobre la investidura de Rueda: «Non esperamos moito»

Los grupos de la oposición esperarán a escuchar mañana el discurso de Alfonso Rueda que abrirá su sesión de investidura, pero reconocen no esperar demasiado de este. Así lo reconoció la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, esta mañana en rueda de prensa: «Non esperamos moito do que vaia acontecer mañá, pero deixamos marxe á dúbida». Y algo más ambicioso sobre el candidato a presidir la Xunta fue el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro: «Espero que me sorprenda, se fai unha aposta polo impulso político e a ambición de país para Galicia». Los dos, eso sí, coincidieron en ofrecer una «man tendida» al nuevo Gobierno gallego, algo que también expresó el portavoz popular, Alberto Pazos, aunque con incredulidad de poder alcanzar acuerdos ante una oposición que tildó de «negacionista».

Tanto Rodil como Besteiro se refirieron a la demora de la investidura, que tendrá lugar casi dos meses después de las elecciones del 18 de febrero. «Estará marcada por un precedente moi grave: o candidato á presidencia somete a investidura á axenda do PP, a Madrid e a Génova, algo sen precedentes», criticó la número dos de Ana Pontón, recordando que Alfonso Rueda no estaba en el Parlamento durante la ronda de consultas a los grupos, el pasado martes, porque se encontraba en la junta directiva nacional de su partido.

Recordó que los nacionalista votarán no este jueves a la investidura de Rueda, ofreciendo para ello tres argumentos. El primero es por encontrarse con el PP gallego «máis sometido» que nunca a la agenda madrileña; el segundo, porque el candidato representa «ás mesmas políticas do pp dos últimos anos»; y, en tercer lugar, por plasmar «como ninguén» la «privatización» y el «drenaxe de fondos públicos». Apuntó aquí a la «rapiña de recursos naturais» desde la Xunta, entre los que incluyó el proyecto de Altri en Palas de Rei.

Besteiro no descarto a este proyecto entre los acuerdos que espera alcanzar esta legislatura. «Todo é posible», respondió el nuevo secretario xeral del PSdeG, si bien advirtió que el Gobierno gallego debe dar explicaciones y «xutifique» los cambios que observa en la propuesta inicial de la planta, entre los que enumeró un número de puestos de trabajo muy inferior o la producción de celulosas. «Nós defendemos a implantación das industrias sostenibles», remarcó Besteiro, quien también recordó la «rapidez» para la convocatoria electoral y el «movemento intenso en datas previas ás eleccións» al comprometer una serie de gastos, para dar después paso a un «periodo de calma chicha».

«Pediremos impulso político, xestión transparente para os vindeiros catro anos e blindaxe dos servizos públicos», urgió el diputado socialista, que volvió a insistir en que la oposición de su grupo perseguirá ser «construtiva, rigorosa, firme e coa man tendida a acordos de país», alejada de la que hace el PP en otras cámaras, añadió. También Rodil destacó que los nacionalistas tenderán siempre esa mano para «poder chegar a grandes acordos que melloren as condicións de vida das galegas e galegos».

El popular Alberto Pazos avanzó que Rueda desgranará en su intervención del martes los objetivos que «guiarán» su trabajo durante los próximos cuatro años, en los que asegura que se mantendrá la «estabilidade, confianza e unidade». Habló sobre un proyecto político que apuesta por las familias, la educación y la juventud, además de «mellorar» los servicios públicos. «Lamentamos o discurso negacionista tanto do BNG como do PSdeG», dijo el portavoz del PP, que a pesar de ello reiteró que su partido seguirá «tendendo a man» para alcanzar consensos en el Parlamento.