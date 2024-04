Besteiro promete una oposición constructiva para que el PSdeG vuelva a gobernar

Besteiro saludando a miembros del Gobierno gallego en funciones Xoán A. Soler

El líder de los socialistas gallegos y portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, prometió este domingo que su formación hará unha «oposición constructiva, rigurosa e moi firme» y que tenga una clara vocación de gobierno. «Non queremos permanecer permanentemente na oposición», dijo. Besteiro estará al frente de un grupo con apenas nueve diputados — cinco menos que en la anterior legislatura— y que es la tercera fuerza del Parlamento gallego, con 16 representantes menos que el BNG. Pese a todo, Besteiro ha insistido en que el trabajo de su grupo en O Hórreo estará pensado con la firme intención de recuperar el mando en San Caetano.

Desde Vilalba, el líder socialista recordó que el PSOE gobierna en ayuntamientos y en el Estado y que cuenta con una acreditada experiencia de poner las políticas públicas en favor de la mayoría social. «O PSdeG quere volver a gobernar Galicia», proclamó desde la localidad lucense.

Con responsabilidad

Besteiro aseguró que el trabajo de los socialistas en O Hórreo no se va parecer en nada a lo que hace el PP en el Congreso y advirtió de la predisposición del PSdeG para llegar a acuerdos en todo aquello que permite favorecer el progreso de Galicia. Durante la jornada dominica, Besteiro participó en la Festa do Queixo de San Simón y calificó a las nueve queserías de la DOP como un «exemplo de transformación agroalimentaria de calidade, motor de emprego e capaces de fixar poboación no medio rural». En este contexto, animó al sector a seguir formando trabajadores para tener «máis e mellores especialistas» y «afrontar grandes retos» como la falta de relevo generacional en el campo o el cierre de explotaciones. Besteiro destacó «o respaldo» que supone para el sector agroganadero los fondos europeos y recordó que el Gobierno, mediante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago en Galicia de 121,9 millones.