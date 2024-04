La fiscala jefa antidroga de la Audiencia Nacional: «El modelo actual para responder al narcotráfico es obsoleto e inadecuado»

Rosa Ana Morán.

Rosa Ana Morán asumió la jefatura de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional hace un año y nueve meses. Su discurso reclama la implicación del Estado más allá del Ministerio del Interior, reconoce que el modelo actual es inoperante y que así resulta imposible ganar la lucha contra el narcotráfico. Morán recoge hoy en Vilagarcía uno de los premios anuales de la Fundación Galega contra o Narcotráfico por su trayectoria e impulso para equiparar la capacidad de respuesta del Estado al poderío actual del narcotráfico en Galicia y España.

—¿El narcotráfico está más activo que nunca en Galicia?

—El problema de la droga es creciente en toda España. Estamos acabando la memoria del 2023 y el aumento de causas por narcotráfico es superior al 10 %, lo que coincide con la subida de un 10 a un 12 % de las estadísticas de incautaciones policiales. Galicia es un punto fundamental por las costas, ubicación geográfica y las propias conexiones históricas y renovadas de narcotraficantes gallegos e iberoamericanos. El año pasado se vio con la incautación de siete toneladas en un contenedor en Cambre, y da una idea de la situación alarmante y creciente del narcotráfico en Galicia.

—¿Alguna solución?

—Las organizaciones aprovechan cualquier fallo de los Estados para incrementar sus actividades, y uno de los fallos en España es ubicar el problema únicamente en Interior. Este ministerio no es el único responsable, porque si crecen las incautaciones y las operaciones pero no hay condenas ni recuperación de los bienes incautados, no vale para nada. Pero para eso necesitamos una visión de la Justicia adecuada, y no lo es.

—¿En Galicia hay más incidencia de narcotráfico en barcos o por contenedor?

—En Galicia se dan los dos, y el de contenedores es preocupante, aunque estamos lejos de la alarma que tienen en Róterdam o Amberes.

—¿Galicia necesita un plan especial similar al aplicado en Andalucía en el 2018?

—El plan especial aplicado en el Campo de Gibraltar ha podido tener éxito con mayores incautaciones y recuperar en algún momento el principio de autoridad. Yo lo pongo en duda, porque lo ocurrido en Barbate [la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha] lo demuestra. Los planes especiales de Interior son planes parciales por la región y porque solo afectan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Ministerio de Justicia es fundamental para la lucha contra el tráfico de drogas. En este momento no hay ninguna estancia nacional conjunta de reflexión contra el tráfico de drogas, ¡no la hay! Cuando surge una crisis como la de Barbate, no hay ningún comité de crisis.

—Pero el ministro del Interior tras lo ocurrido en Barbate sostuvo que la situación está controlada y que fue un hecho aislado...

—El Ministerio del Interior se dedica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nada más. Y aquí tenemos un problema que afecta a Interior, al Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad, a la Fiscalía, a la Audiencia Nacional y a otros ministerios como el de Transportes, que gestiona los puertos del Estado. Aquí falta la creación o reactivación, que lo proponemos en la memoria del 2023, de un consejo superior de lucha contra el tráfico de drogas. Incluso una red de cooperación de fiscales de la Unión Europea.

«Si aumentan las incautaciones pero no hay condenas ni recuperación de los bienes incautados, no vale para nada»

—Entonces, ¿el modelo actual de la lucha contra el tráfico de drogas está obsoleto?

—La organización competencial y el procedimiento están obsoletos y no son adecuados para el tratamiento de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

—Un ejemplo. El partido judicial de Vilagarcía tiene tres juzgados mixtos, y el de Cambados, cuatro, pese a la problemática enraizada del narcotráfico. ¿Es posible abarcar tanto asunto y algunos tan complejos con garantías?

—Lo recojo en la memoria del 2023. Ambos partidos judiciales tienen juzgados mixtos, y eso es una evidencia de que el problema del Estado con el narcotráfico no puede centrarse solo en Interior. Tiene que estar el Ministerio de Justicia implicado también.

—¿Ese modelo obsoleto está relacionado con la ausencia de investigaciones patrimoniales a los traficantes para no quedarse solo en las incautaciones?

—Hablamos de investigaciones complejas que requieren conocimientos y tiempo. Y los juzgados mixtos no tienen tiempo para ese trabajo tan concreto. Y el blanqueo en la Audiencia Nacional tiene una competencia muy vinculada a que las causas de narcotráfico estén relacionadas con la Audiencia Nacional, de lo contrario no son de su competencia.

—Sigue aportando más argumentos sobre el modelo obsoleto...

—El modelo actual para responder al narcotráfico es obsoleto e inadecuado, y eso lo sabe todo el mundo desde hace muchos años.

—¿Corregirlo depende de la voluntad política?

—La voluntad política de cambio del sistema procesal está expresada desde hace mucho tiempo por los dos partidos mayoritarios, y no sé si es falta de voluntad, pero la situación política seguro que no ayuda a corregirlo. Estamos ante un problema que tampoco se puede territorializar. Galicia es un sitio de entrada de cocaína, y a nivel global hay más cocaína que nunca. En España hemos triplicado las incautaciones. Y los precios de esta droga están más bajos que nunca.

«El fentanilo no es un problema inminente, pero hay que estar preparados»

—Otro problema derivado del narcotráfico es la corrupción policial. En Murcia ha trascendido el último caso con funcionarios de alto rango investigados.

—Conozco el asunto por la delegada de la Fiscalía en Murcia. Parece que está claro el papel de uno de los funcionarios investigados, y otra implicación más reciente está por concretar. Hay una investigación importante todavía que queda por hacer en ese tema.

—¿Qué opina de las operaciones iniciadas con ayuda de la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA, que implican decomisar droga pero pocos o ningún detenido?

—La DEA es una fuente de información que a veces conduce a una sola incautación, pero en otros casos abre investigaciones muy relevantes. En Galicia sirve de ejemplo la condena al cartel de los Boyacos. Pero cuando se empieza, nunca se sabe cómo se acabará la investigación, por eso la información nunca se rechaza. Si la DEA informa, y hace falta autorizar una entrega controlada, se hace, pero no siempre se llega a lo más alto de las organizaciones. Y es frustrante. Algo que nos está ayudando mucho a llegar arriba, y hay causas relacionadas con Galicia, es la información facilitada por Francia y Holanda obtenida a través de las plataformas encriptadas.

«Galicia es uno de los sitios donde más aumentan las incautaciones de heroína»

La globalización del narcotráfico obliga a una actuación conjunta entre los países implicados. Investigaciones contra grandes organizaciones en Europa o España que trabajan por Galicia u otras regiones están pendientes de resoluciones prejudiciales para validar pruebas que implicaron la mayor fuente de información policial y judicial obtenida en la lucha contra el narcotráfico.

—Desbloquear aplicaciones como Encrochat o Sky ECC, las más utilizadas en Europa por organizaciones criminales, facilitó información para acusar a numerosos narcotraficantes. Pero sus defensas alegan que las pruebas atentan contra la intimidad de los acusados por acceder a comunicaciones privadas. ¿Cree que serán validadas?

—Las pruebas son tan claras y tan evidentes que lógicamente los abogados tienen que intentar la nulidad. Ahora estamos pendientes del 30 de abril, que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre una cuestión prejudicial sobre Encrochat. Y hay una segunda cuestión sobre este tema también en ese tribunal europeo. Pero desde el punto de vista internacional, lo que demuestra Encrochat para España es que somos los más lentos de Europa. No hemos conseguido más que una sentencia en enjuiciamiento en Algeciras contra el clan de los Castañas con pronunciamiento por un tribunal de instancia. El Tribunal Federal de Holanda ya se pronunció, el Tribunal de Casación francés ya se pronunció en dos ocasiones, el Tribunal Supremo belga en dos ocasiones, e Italia tiene sentencias sobre otra aplicación en casación. Pero España solo tiene una, y en primera instancia.

—El tráfico de heroína en Galicia también va a más. ¿A qué lo atribuye?

—Está subiendo, y Galicia es uno de los sitios donde más crecieron las incautaciones, aunque el aumento se da también en el resto de España. Desconozco el motivo sociológico del aumento del consumo de esta droga, pero si hay esa demanda, hay mayor oferta. En Galicia, el aumento de incautaciones estaría relacionado con la experiencia de los traficantes de la comunidad.

—En Galicia hay constancia de las primeras intoxicaciones por fentanilo. ¿Considera esta droga una amenaza ya asentada en el país?

—Afortunadamente, no es un problema inminente, pero hay que estar preparados y sobre todo aprender de los países que ya sufren este problema.