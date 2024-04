El Sergas incluye finalmente la nota de la última oposición en las listas para contratar enfermeros

Examen del Sergas el pasado mes de febrero miguel souto

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves las puntuaciones de los aspirantes a las listas de contratación temporal de varias categorías, entre ellas las especialidades de enfermería, médico de familia, de urgencias hospitalarias, pediatra de atención primaria o médico del 061. Casi cuatro mil personas forman parte de estos listados, la mayoría médicos de familia (1.018). Otros 607 son de enfermería familiar y comunitaria, 555 médicos de urgencias hospitalarias, 520 matronas o 176 técnicos de salud en atención primaria.

En el caso de enfermería, finalmente el Sergas ha incluido para la valoración de los aspirantes la nota de la última oposición —cuyo examen se hizo en junio—, algo que reclamaban los profesionales. En el listado provisional, la Consellería había incluido la nota de la OPE anterior, del 2019, pero finalmente se actualizó esta calificación con la última prueba.

Casi el 16 % de los inscritos en las listas son de personas que se incorporan al sistema de selección temporal. Los aspirante pueden presentar reclamaciones en los próximos diez días hábiles, es decir, hasta el 18 de abril.

Algunos de estos sanitarios puede que ya no necesiten estar en los listados temporales porque han obtenido plaza fija, lo que ocurre es que la resolución de sus procesos de oposición no está siendo ágil. Ocurre con los enfermeros que se examinaron en junio y todavía no saben si tienen plaza, por lo que de momento siguen en los llamamientos temporales. Los afectados lamentan la tardanza diez meses después de realizar las pruebas.

Quejas por contratos de días

Hace años eran constantes las quejas del colectivo de enfermeros por la precariedad de los contratos. La situación ha cambiado pero desde el área sanitaria de A Coruña critican que se están volviendo a hacer vinculaciones temporales que, aunque se firman por dos meses, en la práctica no ofrecen ninguna estabilidad, «pueden llamarte hoy y decirte que mañana vas de tarde y el viernes de noche, o 'pasa por nuestro despacho cuando llegues y ya te decimos a dónde vas'». Los sanitarios aseguran que esto es una lista pool encubierta, un listado elaborado para contratos muy cortos que cubren imprevistos —una baja de un par de días, por ejemplo—, y que como contraprestación puntúan mucho más a la hora de valorar el tiempo trabajado.