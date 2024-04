«Esta guía es un referente para quien tiene hijos en ESO y bachillerato»

Beatriz Varela y Fran Rodríguez flanquean a sus hijas Sara (segunda por la izquierda) y Carmen, después de analizar la «Guía de Estudios Superiores de Galicia» que publica La Voz ANGEL MANSO

Beatriz Varela conoce la Guía de Estudios Superiores de Galicia desde hace años, cuando una amiga, orientadora en un instituto, le habló de ella. Desde entonces, espera que La Voz publique la revista, patrocinada por la Universidade da Coruña (UDC), para poder analizar a fondo las titulaciones. Cada año se destacan unos estudios en concreto; este año se incorporan 15 entrevistas a profesores y alumnos de diferentes ámbitos. En este abril ha recibido la guía antes de tiempo para que la analizase junto a su hija, Sara Rodríguez, que está en primero de bachillerato y no tiene del todo claro qué quiere estudiar.

Tras un primer repaso a la revista, que se reparte gratuitamente con el periódico mañana domingo, Bea enumera sus ventajas: «Me gusta el listado de las salidas que hay en las fichas, y también la información económica, porque es muy práctica, con los precios de todo». Recalca que «la guía es un referente para quien tiene hijos en ESO y bachillerato», porque ayuda mucho a los padres: «Para nosotros, que estudiamos hace veinte años, todo lo que sabemos es obsoleto, desde las ponderaciones a los cuatro puntos de la selectividad, los nuevos títulos, la FP superior...» En cambio, con la guía encuentran toda la información organizada y saben qué pueden esperar.

«Guía de Estudios Superiores de Galicia» de La Voz

Sara, por su parte, habla de las titulaciones: «No tengo claro qué hacer. Me interesa el diseño pero también vincularlo al mundo de la empresa. He visto la carrera de Xestión Industrial da Moda, y me interesa». Ella, que estudia en el IES Salvador de Madariaga (A Coruña), es alumna de bachillerato de ciencias y tiene el problema de que, al tratarse de un centro no muy grande, no puede optar a la materia de Empresa e Modelos de Negocio. «Me paro mucho en las ponderaciones», explica sobre la guía.

En casa, la revista es útil también para Carmen, la pequeña, que apenas ha empezado la ESO. Ella se quedó en la página 7, donde unos QR le llevaron a test de orientación personal y profesional. Es un buen punto de partida para conocerse algo más y poder saber después qué quiere estudiar, reconoce su padre, Fran Rodríguez.