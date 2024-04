Detenida la ladrona de los rascas de la ONCE tras una persecución por Fene

Imagen de los boletos de la ONCE que aparecieron abandonados en una carretera en Oza-Cesuras

La ladrona de los rascas de la ONCE, robados en una gasolinera de Valdoviño y arrojados el pasado fin de semana en un rincón de Oza-Cesuras, fue detenida en la madrugada del jueves mientras todavía se busca a su compañero.

La Guardia Civil se puso en alerta cuando en un control en la AP-9 (en la variante de Ferrol) un vehículo hizo caso omiso cuando lo invitaban a parar. Desde allí notificaron los datos del automóvil y se estableció un segundo control en Fene. En esta ocasión, los dos ocupantes, un hombre y una mujer, se empotraron contra uno de los vehículos de la Guardia Civil, lo que obligó a los agentes a apartarse para no ser atropellados. Iniciaron una segunda fuga que acabaría al poco tiempo, cuando encontraron y detuvieron a la mujer en una calle de Fene. No muy lejos localizaron el vehículo, si bien el compañero ya no estaba y comenzaron las labores de búsqueda.

Se trata de una pareja de toxicómanos de esta zona muy conocidos por las autoridades policiales por la gran cantidad de robos que han perpetrado.

Mil euros en Mugardos

El último robo denunciado fue el martes a las seis de la tarde en una tienda de piensos y fertilizantes de Mugardos. «O home pediu que lle levara unhas patacas ao coche polas que me pagou 16 euros e de volta á tenda cruceime coa muller, aí xa me saltaron as alertas», señala Andrés, propietario del negocio. Su olfato no le engañó. En la caja registradora faltaban unos mil euros. «Se aparece o coche, un Peugeot negro, seguro que aínda ten dentro as patacas, creo que non lles importaban moito», ironiza el comerciante.

Fue el pasado fin de semana cuando los ladrones crearon bastante expectación cuando, con otro vehículo robado, sembraron el entorno de una piscina municipal en el municipio de Oza-Cesuras de cientos de rascas de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Cinco días antes la mujer había robado más de trescientos boletos en una gasolinera de Valdoviño, donde han decidido poner «bajo llave» este tipo de productos. El importe robado ascendía a 851 euros. No obstante, conocidos varios códigos de los boletos aparecidos en Oza-Cesuras, en la ONCE descubrieron que entre ellos también se encontraban los robados a un vendedor de La Felguera, municipio del centro de Asturias, al que le sustrajeron una mochila con rascas y numerosos cupones del Día de la Madre. Todos los boletos fueron bloqueados por la entidad.