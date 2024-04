El PSdeG teme que Feijoo y Ayuso insten a Rueda a aprobar una ley de concordia y «blanquear o fascismo»

El PSdeG alertó esta mañana sobre la «deriva fascista» del PP tramitando normas autonómicas que enmiendan la estatal de memoria democrática a través de las leyes de concordia. «Son leis que o único que pretenden é blanquear o fascismo», condenó la diputada Paloma Castro junto a Patricia Iglesias, responsables de justicia y calidad democrática, respectivamente, que temen que los populares gallegos tomen el mismo camino, a pesar de que el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, negase este martes que fuese a hacerlo.

«Sabemos que as directrices do PP non as marca Rueda, senón a señora Ayuso e, de forma subsidiaria, o señor Feijoo. Tememos que nun inicio manteña iso e despois tome outra postura, que é o que estamos a ver noutras comunidades autónomas», apuntó Castro, después de que comunidades como Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana, donde los populares gobiernan con Vox, las estén tramitando. «Pedimos a Rueda que, na voda do seu amigo que ten paralizado ao Goberno dous meses, se adique a comer ou beber, pero non a intercambiar postulados cos compañeiros doutras comunidades autónomas», continuó.

Iglesias acusó a la Xunta de «tender un manto de silencio» sobre la Memoria Democrática, «á que non destinan nin un euro de orzamentos propios para obstaculizar o seu cumprimento en Galicia». Expuso que su grupo parlamentario registrará una batería de iniciativas para «rehabilitar a memoria dos milleiros de galegos e galegas represaliados pola ditadura e dos seu familiares». La diputada criticó también que el Gobierno gallego «arrastre os pés» para evitar cumplir en Galicia con la norma aprobada en el Congreso en octubre del 2022.

Castro, portavoz de justicia, denunció el «filibusterismo político» de la Xunta con la normativa estatal, y recordó que el Plan de Memoria iniciado en el bipartito con un millón de euros de presupuesto fue «aniquilado», al desaparecer de las cuentas de los gobiernos del PP. Los socialistas advierten que la Xunta incumple con la normativa estatal al eliminar las partidas presupuestarias a asociaciones de memoria histórica, al rechazar la retirada de simbología franquista y al no aportar fondos a la exhumación de fosas.

Entre las iniciativas que plantearán, proponen declarar el 8 de mayo como día de homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, y el 31 de octubre como «referencia ás loitas individuais e colectivas dos homes e as mulleres de España pola conquista dos dereitos, as liberdades e a democracia e día de recordo e homenaxe a tódalas vítimas».