Los administrativos de los centros de salud insisten en que sí hacen un triaje cuando usan el programa XIDE

Foto de archivo del centro de salud de Baltar, en Sanxenxo CAPOTILLO

La Asociación de Persoal de Servizos Xerais (PSX) del Sergas acaba de mostrar su apoyo a los colegios médicos en su lucha contra el XIDE, el sistema de citas de atención primaria que comenzó a funcionar a finales del 2021 y en el que este personal de los centros de salud pregunta a los pacientes cuál es el motivo de su consulta para dirigirlo hacia el profesional más adecuado.

Al igual que los facultativos, «acatamos a sentenza pero non a compartimos», explican, tras el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que da por buena esta aplicación informática. Estos administrativos, que son quienes usan el programa, enumeran los fallos del XIDE: «cando son varios os motivos referidos polo doente, o PSX debe decidir cales escribe no programa porque este non é capaz de valorar varios síntomas á vez». Según esta elección, «o doente será atendido antes ou despois». Se trata para este personal de una responsabilidad «que nos negamos a asumir». Debido a ello, explica la asociación, «cremos que se entende que realmente o sistema fai unha triaxe».

Uno de los motivos por los que el Consello Galego de Colexios Médicos recurrió judicialmente el XIDE es precisamente ese, porque entienden que hay un triaje encubierto, una tarea que solo puede realizar un profesional sanitario. Una vez avalado por el Tribunal Superior de Galicia, los facultativos irán al Supremo.

El personal administrativo pide que se retire este modelo «polo ben dos doentes e pola defensa da súa calidade asistencial». También animan a los pacientes, como ya hicieron los médicos, a que rechacen el sistema y presenten reclamaciones por escrito si consideran que no es adecuado que estos trabajadores les pregunten por sus patologías.