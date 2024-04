Santalices propondrá a Rueda como candidato a la investidura mañana porque hoy se encuentra en Madrid

Miguel Santalices saluda a Alfonso Rueda en la sesión constituyente. XOAN A. SOLER

«Levo tanta consulta que xa non sei que receitar», bromeó Miguel Santalices con el portavoz del PP, Alberto Pazos, el último en reunirse con el presidente del Parlamento esta mañana durante la ronda que mantuvo con los líderes de cada grupo para proponer un candidato a la investidura. Antes que él pasaron por su despacho los portavoces de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y BNG, Ana Pontón, además del diputado de Democracia Ourensana, que aseguró tener claro cuál será su voto en la investidura, pero que no lo desvelará aún.

Las entrevistas con Santalices fueron un mero trámite que apenas se extendió durante treinta minutos por portavoz, habida cuenta de que el candidato solo puede ser Alfonso Rueda como líder del partido que ganó las elecciones por mayoría absoluta. Pero esta decisión le será comunicada mañana en vez de hoy, como marcan los usos de la Cámara, ya que el presidente de los populares gallegos se encuentra en la sede nacional del partido en Madrid, donde se celebra la junta directiva nacional del PP, presidida por Alberto Núñez Feijoo.

Ana Pontón y Miguel Santalices, en el despacho de Presidencia del Parlamento. Sandra Alonso

Los líderes de la oposición avanzaron, sin sorpresas, que los votos de sus diputados en la sesión de investidura serán negativos. Besteiro argumentó que los suyos defienden «unha Galicia diferente», y que su proyecto no encaja con los de los populares al presentar «posicións radicalmente diferentes». «Non é o noso candidato nin o presidente que queremos para os próximos catro anos», abundó sobre Rueda. El nuevo secretario xeral del PSdeG reiteró que la oposición de su partido será «construtiva, seria, rigorosa e firme», a diferencia de la que, expuso, practica el PP desde la «crispación» en el Congreso.

Ana Pontón, tras reunirse con Santalices, lamentó haber tenido que esperar casi dos meses «para deixar atrás un Goberno e un presidente interino», algo que consideró que era solo responsabilidad del propio Rueda porque «supedita a súa investidurar á voda do alcalde de Madrid», José Luis Martínez Almeida, que se casa el próximo sábado día 6. La portavoz nacional del Bloque rechazó así que la agenda gallega se mantenga pendiente de la «axenda de vodas e festexos do Partido Popular». «Isto fai que se retrase case dous meses a constitución do novo goberno», señaló Pontón.

Pero el análisis de la líder nacionalista sobre los plazos de la investidura no encaja con el que hacen los populares. «É rechamante que se pretenda transladar ao Parlamento debates máis propios da prensa do corazón, con todos os respectos», respondió después Alberto Pazos, calificando los comentarios de Pontón de «ridículos» y «fóra de lugar». Señaló así que el PP y Alfonso Rueda cumplieron con los plazos recogidos en el reglamento. «Non sei se alguén tiña un calendario alternativo que propoñer, pero dende logo que nos órganos regulamentarios ninguén o fixo», agregó.

Y es cierto que lo hacen al mantenerse dentro de los treinta días entre la sesión constituyente y la sesión de investidura, pero no así con la solemne sesión de apertura de la legislatura, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en vez del pasado lunes 1. Según el libro de normas del Parlamento, entre la sesión constituyente (18 de marzo) y la apertura deben pasar un máximo de quince días.