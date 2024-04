Rueda exige a Óscar Puente «que non lle falte a Galicia ao respecto» con la llegada de los trenes Avril

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha exigido hoy martes al ministro de Transportes, Óscar Puente «que non lle falte a Galicia ao respecto» y concrete cuándo llegarán los trenes Avril a Galicia después de que intentase convertir en «un mérito» no haber comprometido una fecha para los nuevos vehículos. Rueda recordó que el ministro sí dio en la precampaña de las autonómicas una fecha —aunque no se cumplió—, y llegó a viajar a Galicia en un trayecto de prueba de los Talgo 106 acompañado de los Reyes Magos para dar una rueda de prensa con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lo que fue reprobado por la junta electoral.

Además, el titular de la Xunta consideró más importante que la fecha de llegada de los trenes la información sobre el número y el tipo de vehículos, datos tampoco se conocen aún, de ahí que pidiese a Puente «un pouco de seriedade».

Rueda hizo esas declaraciones tras la reunión de la directiva nacional del PP en Madrid, a la que asistió como presidente de los populares gallegos. Preguntado por la situación del partido tras dos años bajo el mando de Alberto Núñez Feijoo, recordó la reciente mayoría absoluta en Galicia y consideró que el PP está «francamente mejor» a la vista de los resultados, que muestran una «evolución positiva».