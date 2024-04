El Parlamento gallego constituye la diputación permanente con Rueda y sus conselleiros

Rueda, esta mañana en el Parlamento, junto a los conselleiros. PACO RODRÍGUEZ

La duodécima legislatura tomó forma este lunes con la constitución de las comisiones parlamentarias y la diputación permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre períodos de sesiones. En la sala Otero Pedrayo se sentaron esta mañana los 25 diputados que la formarán, si bien este listado cambiará una vez Alfonso Rueda anuncie su nuevo gobierno, ya que todos los conselleiros, a excepción del propio Rueda y sus dos vicepresidentes, cesarán como parlamentarios para centrarse en sus responsabilidades en el Ejecutivo gallego. Así, el titular de la Xunta en funciones ocupó su asiento en la diputación permanente junto a todos sus conselleiros, además de Elena Candia y Ethel Vázquez, integrantes de la Mesa del Parlamento.

También la líder del BNG, Ana Pontón, cuya organización contará con ocho diputados. El nuevo secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no acudió esta mañana a la constitución de este órgano por motivos personales. Los socialistas tendrán tres representantes en esta sala, por uno de Democracia Ourensana, en el grupo mixto.

Las ocho comisiones permanentes crecen de doce a diecisiete miembros, de forma que la entrada del diputado de DO permita reflejar la proporcionalidad del Pleno. Esto supondrá que el PP cuente con nueve diputados, el BNG con cinco (dos más) y el PSdeG mantenga dos. En todas ellas figurará como adscrito el parlamentario de DO, salvo a la de Pesca, constituida este mediodía, al argumentar que «Ourense non ten mar».

El siguiente paso en la Cámara autonómica es la ronda de consultas que celebrarán los portavoces de los grupos con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para designar a un candidato para la sesión de investidura. Alfonso Rueda intervendrá en solitario el 9 de abril para explicar su programa de gobierno, y a continuación intervendrán los grupos políticos, con turno de réplica para el candidato popular.

La toma de posesión como presidente de la Xunta tendrá lugar el sábado 13 de abril, dejando para el martes 16 la solemne sesión de apertura de la nueva legislatura.