El Parlamento gallego constituye hoy las comisiones y la Diputación Permanente

Imagen de archivo del Parlamento Gallego EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La duodécima legislatura continúa tomando forma en el Parlamento gallego. Esta mañana se constituirán las comisiones y la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre períodos de sesiones. Los partidos reservan para su núcleo duro los puestos de este organismo, ya que en él figuran los portavoces de cada grupo y sus adjuntos. En el caso del Partido Popular, el presidente Alfonso Rueda situó en la Diputación Permanente a todos sus conselleiros y a Elena Candia y Ethel Vázquez, integrantes de la Mesa del Parlamento. Los miembros del Gobierno gallego, a excepción del propio Rueda y sus dos vicepresidentes, ocuparán estos asientos de forma provisional, ya que cesarán como diputados una vez asuman sus tareas de gobierno.

Los tres grupos, además del diputado del mixto, acordaron ampliar en un miembro por partido el número de parlamentarios en este órgano, a propuesta del BNG, «en aras de garantir unha maior proporcionalidade atendendo á importancia numérica de cada grupo». Este órgano pasaría así a contar con 25 personas (más el presidente de la Mesa, Miguel Santalices), en vez de 23: 13 del PP, 8 del BNG, 3 del PSdeG y 1 de Democracia Ourensana.

Las ocho comisiones permanentes crecen de doce a diecisiete miembros, de forma que la entrada del diputado de DO permita reflejar la proporcionalidad del Pleno. Esto supondrá que el PP cuente con nueve diputados, el BNG con cinco (dos más) y el PSdeG mantenga dos. En todas ellas figurará como adscrito el parlamentario de DO, si bien advirtió que es probable que no lo haga en la de Pesca porque «Ourense non ten mar», argumentó.