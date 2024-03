La investidura del presidente de la Xunta es la que más se demora entre el resto de autonomías

Alfonso Rueda, aplaudido por el grupo parlamentario popular, en el debate de autonomía de octubre. XOAN A. SOLER

Todos los reglamentos de los parlamentos, a excepción del vasco, establecen un plazo límite para investir al presidente del gobierno autonómico. En los libros de normas de todas las comunidades autónomas hay elementos comunes, que son mayoría, y rara vez hay distorsiones. Los tiempos para la investidura son una de esas escasas excepciones.

Lo habitual es que transcurran hasta quince días —siempre se agotan esos días de plazo— entre la constitución de la cámara para la nueva legislatura y la sesión de investidura. En el caso de Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Murcia y Navarra son solo diez jornadas, mientras que en la Comunidad Valenciana aumentan a doce y, en Andalucía, a 25. Solo en Galicia se eleva hasta los treinta días, una anomalía frente al resto de parlamentos autonómicos.

Eso sí, el artículo 136 recoge que la propuesta de candidato para la investidura debe formularse «como máximo no termo de trinta días desde a constitución do Parlamento». Es decir, que ese plazo puede reducirse, como ocurrirá en esta ocasión, ya que el debate para proclamar presidente de la Xunta a Alfonso Rueda se iniciará el martes 9 de abril, tres semanas después de la sesión constituyente de la Cámara gallega. Los reglamentos del Parlamento vasco y el Congreso omiten un plazo límite para ello.

La Xunta cumplirá así casi dos meses en funciones, mientras que el Pazo do Hórreo arrancará la nueva legislatura cuatro meses después del último pleno ordinario con el que se cerró la anterior. Y eso a pesar de la mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones del 18 de febrero.

Largos plazos

Otro elemento que también varía es el tiempo para celebrar la sesión constitutiva, o constituyente, en la que se eligen los miembros de la Mesa de la cámara y los diputados electos prometen su cargo. En Galicia, una vez más, ese plazo es de los más amplios entre los reglamentos autonómicos, al otorgar treinta días entre la fecha de las elecciones y la celebración del pleno, los mismos que en Castilla y León o Valencia. En Andalucía son 25; en Cataluña, 20; y en el País Vasco, cuyo libro de normas presenta más diferencias, esta sesión se convoca a los quince días de que al menos un tercio de los miembros del parlamento acrediten su condición de diputados.

No es la única peculiaridad del sistema vasco. La fórmula de investidura del lendakari impide el bloqueo de la legislatura, ya que no se contempla la opción de que se disuelva la cámara y se repitan los comicios, como ocurre en el resto de parlamentos autonómicos y en el Congreso. La elección del lendakari se realiza mediante una primera votación en la que el candidato debe obtener la mayoría absoluta. De no hacerlo, se procederá a una segunda votación 24 horas después en la que resultará elegido el que más apoyos consiga, en una ronda donde ningún diputado puede votar no.