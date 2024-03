El BNG se distancia de Sánchez, exige información sobre los trenes Avril y lamenta la gestión de Transportes

Carme da Silva, senadora por el BNG, y Néstor Rego, diputado. Marcos Ferro

Las relaciones entre el BNG y el Gobierno central no pasan por su mejor momento después de que en noviembre del año pasado nacionalistas y socialistas firmasen con un pacto para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Primero, en las filas nacionalistas no sentaron nada bien las insinuaciones de Ferraz que desmerecían el buen resultado cosechado por Ana Pontón en las autonómicas, y que atribuyeron al voto prestado. Y después vino la decisión de no aprobar unos nuevos presupuestos por el adelanto de las catalanas, lo que deja en el aire algunos de los puntos centrales de aquel acuerdo, sobre todo en lo que concierne a las nuevas rebajas en los peajes de la AP y la AP-53, un avance en el que los nacionalistas habían puesto sus expectativas para demostrar a la opinión pública gallega lo trascendente que resulta tener presencia nacionalista en Madrid.

Este martes, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora de este partido, Carme Da Silva, han registrado varias preguntas parlamentarias en las Cortes para exigir al Ministerio de Transportes «información clara, transparente y veraz» sobre la llegada de los trenes Avril por parte del ministro Óscar Puente. En un comunicado critican la política de planificación de servicios y precios y exigen saber cómo afectarán las obras que se están realizando en la estación madrileña de Chamartín Clara Campoamor a los trenes con destino y origen en Galicia. «Vanse cancelar servizos? Van supor unha remodelación das frecuencias e horarios?», cuestionan en las preguntas registradas.

En cuanto a los trenes Avril, desde el BNG se critica al Gobierno por la gestión informativa realizada desde enero con el anuncio de que los billetes de los trenes de la serie 106 saldrían a la venta el 1 de marzo, algo que no se cumplió. Néstor Rego y Carmen da Silva lamentan que en vísperas de la fecha anunciada Transportes informó «tarde, mal e arrastro» de que no se abriría la venta de los Avril debido a un nuevo retraso en la entrega de los trenes por parte de Talgo. También reprochan que la campaña lanzada por Renfe ofreciendo billetes a 25 euros entre Madrid y Galicia como compensación por la mala gestión de Avril no estuvo exenta de problemas con «colas dixitais para a compra en liña que chegaron a unha hora de espera». Los dos representantes del BNG en Madrid cuestionan el escaso volumen de plazas ofertadas: «Dous mil billetes por semana cando houbo colas de espera de dez mil persoas».

El BNG teme el ninguneo del PSOE en Madrid, que atribuyó el éxito de los nacionalistas al voto prestado por sus electores M. B

Los nacionalistas demandan al Ministerio de Transportes una gestión informativa adecuada para evitar a los usuarios problemas de última hora y han exigido al Gobierno que las ofertas sean recurrentes y periódicas, y no atribuibles a un momento puntual. «As ofertas temporais son benvidas mais o que interesa é poder contar cunhas tarifas accesíbeis para as maiorías sociais e con prezos estábeis. Non é de recibo continuar mantendo as actuais tarifas dos trens Alvia que están polas nubes, superando os 100 euros por traxecto. Debe reformularse esta política tarifaria e ofrecer prezos accesíbeis», lamenta el Bloque.