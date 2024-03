Ana Pontón retoma sus entrevistas a personalidades gallegas para mantener con vida un perfil presidencial

Un momento de la charla entre Ana Pontón y Jaione Camborda.

Ana Pontón retoma este miércoles sus entrevistas a personalidades gallegas para relanzar su imagen, un proyecto que paralizó durante la campaña de las autonómicas por falta de tiempo. La líder del nacionalismo gallego, que ha siempre ha admitido que quiso estudiar periodismo pero que acabó licenciándose en Ciencias Políticas, vuelve con #CódigoAna, su canal de Youtube. Será pasado mañana, a las 20 horas, donde la portavoz del Bloque mantendrá una conversación con Jaione Camborda, directora de la película O corno, que acaba de hacerse con siete premios Mestre Mateo, los galardones que concede la Academia Galega do Audiovisual.

Este proyecto en redes sociales arrancó el pasado mes de septiembre con una entrevista a la cantante Pili Pampín, un formato con el que el BNG pretendía abrir el discurso político tradicional del nacionalismo a otros públicos, en línea con la estrategia seguida ya durante la campaña electoral de colocar en el foco los asuntos de mayor interés ciudadano, relegando los de menos trasfondo ideológico y más controvertidos, lo que ha servido para reforzar la imagen de una líder política con voluntad y capacidad de gobernar para todos, sean o no nacionalistas.

«#CódigoAna trata temas que interesan e preocupan á cidadanía a través dos e das protagonistas que, nun cara a cara con Ana Pontón, contan a súa propia experiencia vital e profesional, coa que se poden sentir identificadas ou interpeladas outras moitas persoas. Con estas conversas, a líder do BNG quere ir máis aló do marco estritamente político e mostrar a súa faceta máis humana e persoal a través de charlas con referentes do mundo da cultura, da ciencia, da economía, do audiovisual, do feminismo e de calquera ámbito que hoxe preocupe á sociedade galega», explican desde la formación nacionalista. En la entrega de este miércoles con la cineasta premiada, la portavoz del Bloque abordará cuestiones como la importancia de la memoria, el papel da mujer en la sociedad y los cuidados, la identidad o el estado del audiovisual gallego.

La figura de Pontón como reclamo más allá del Padornelo Mario Beramendi

El programa de entrevistas de Pontón, que refuerzan su imagen presidencial, reaparece en las redes sociales semanas después de que la UPG, partido mayoritario del Bloque, hiciese un llamamiento al trabajo plural y coral de la organización y a la necesidad de fidelizar a los nuevos votantes con ideología. Una apuesta que, a su entender, evitaría fugas en el futuro.

Pero desde el frente nacionalista apuntan a que ambas cosas -promocionar la imagen de la líder del Bloque y mantener la coralidad del partido- no son contradictorias, y que son precisamente iniciativas como esta las que permiten también trasladar a los ciudadanos un nacionalismo sin complejos, con capacidad de mejorar los niveles de vida de los ciudadanos gallegos. Desde Beiras, que llegó a tener presencia activa en foros internacionales, nadie en el nacionalismo gallego había gozado de tanta popularidad más allá de las fronteras de Galicia, un activo que el BNG no está dispuesto ahora a desaprovechar.

La presencia en redes de Ana Pontón también es una forma de mantener viva su imagen como aspirante a la presidencia con cuatro largos años por delante de trabajo en la oposición. Es la tercera legislatura consecutiva en la que la líder del BNG tiene que jugar ese papel, lo que supone también un desgaste político para ella y puede ayudar a arraigar en la sociedad la idea de que es un perfil válido para liderar la oposición, pero no para gobernar.