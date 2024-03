El Parlamento avanza los primeros cambios para la nueva legislatura

XOÁN REY | EFE

Este lunes fue un día de estreno para muchos en el Parlamento gallego. La junta de portavoces, después de que los grupos parlamentarios se constituyesen la semana pasada, se reunió por primera vez en la Cámara autonómica con Miguel Santalices presidiendo el encuentro. Debutaban las nuevas incorporaciones de la Mesa: la exconselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, como secretaria del órgano rector del Parlamento; y la socialista Patricia Iglesias, de vicesecretaria. También el nuevo portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la viceportavoz y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el nuevo miembro del grupo mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana.

Aunque el encuentro tuvo más de protocolario que de organizativo, la junta de portavoces sirvió ya para definir los primeros cambios de esta legislatura, así como la aprobación del calendario para la sesión de investidura del presidente de la Xunta, los próximos días 9 y 11 de abril. Las trece comisiones permanentes crecen de doce a diecisiete miembros, de forma que la entrada de Ojea permita reflejar la proporcionalidad del pleno. Esto supondrá que el PP cuente con nueve diputados, el BNG con cinco (dos más) y el PSdeG pierda uno y se quede con dos. En todas ellas figurará como adscrito el parlamentario de DO, si bien advirtió que es probable que no lo haga en la de Pesca porque «Ourense non ten mar», argumentó.

No se aprobó todavía qué diputados estarán en estas comisiones, propuestas que harán los grupos a lo largo de esta semana, ni tampoco las presidencias de estas. Con mayoría absoluta, el PP podrá estar al frente de todas ellas, si bien lo habitual es que la comisión tercera de Economía (la que debate los presupuestos) esté presidida por el principal partido de la oposición. Así ocurrió en la anterior legislatura, con la nacionalista Noa Presas como presidenta. El portavoz de los populares, Alberto Pazos, abrió la puerta a que vuelva a ser así al recordar que su partido tiene «tendencia a respectar os usos e costumes de todas as institucións».

La diputación permanente, el órgano habilitado entre períodos de sesiones aunque con funciones limitadas, volverá a contar con 23 parlamentarios, aunque el reparto será distinto: 12 del PP (uno menos), 7 del BNG (uno más), 3 del PSdeG (uno menos) y el de DO.

Primeros reproches

Aunque Besteiro compartió con los medios que la junta de portavoces había transcurrido en un tono «moi cordial», los representantes de PP y BNG escenificaron sus diferencias. Eso sí, el portavoz socialista aprovechó para enviar un dardo a los populares al señalar que su partido estará en la oposición «de forma construtiva», y no «destrutiva como o PP no Congreso». La viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, avanzó «un labor intenso» desde su grupo, con 25 diputados, «moi pegado e ligado ao territorio».

Reiteró así el enérgico rechazo de los nacionalistas hacia el proyecto de la fábrica de Altri en Palas de Rei y conminó a los populares a «escoitar a veciñanza». También cuestionó las «prácticas escurantistas do PP» en los cambios que observan en los planes de la multinacional portuguesa y en la contratación pública desde la Xunta. «Imos pedir explicacións cando se inicie a actividade parlamentaria», expuso.

El BNG avanza «unha ofensiva» contra Altri y califica la fábrica de «bomba ambiental que non queren en Portugal» M. Varela

El portavoz del PP, Alberto Pazos, ligó las protestas de Rodil al «barullo» y a una mala digestión de los resultados de las elecciones gallegas: «Inventan novas maiorías sociais para deslexitimar a acción de Goberno». Reclamó así «serenidade» y rechazó que los nacionalistas ni siquiera hayan esperado al inicio de la legislatura para «sumarse ao barullo» al pedir comisiones de investigación sobre la compra de material sanitario «a pesar de que xa hai dous informes Consello de Contas» que lo analizan o «supostas anomalías de contratos con empresas».

«Hai que fuxir do ruído e do balbordo para ter unha explicación detallada de cal é o proxecto», respondió sobre las críticas del BNG a Altri. Reconoció no tener conocimiento de los pormenores del plan de la compañía para la fábrica de Palas, si bien advirtió que el proyecto no saldrá adelante si incumple la legislación medioambiental «galega e europea».