Galicia ofrece casi 273.000 plazas de alojamiento

Galicia es, sin duda, uno de los destinos turísticos en auge dentro de España. Lo acreditan las cifras de viajeros, que baten récords año tras año, con casi siete millones de visitantes solo en el 2023. Y lo demuestran las previsiones que indican que, pese a que la Semana Santa ha caído bastante baja, con la primavera recién llegada, las previsiones del sector turístico gallego apuntan a unos niveles medios de ocupación de entre el 70 y el 80 %.

Ese interés se refleja también en la creciente oferta de alojamiento. Según los datos del último Rexistro de empresas e actividades turísticas (REAT), los más de 26.700 establecimientos inscritos en el mes de marzo suman casi 273.000 plazas a disposición de quienes quieran visitar la comunidad.

«Só hai turismo se existe aloxamento. A cantidade de aloxamentos en Galicia é suficiente para cubrir as necesidades da demanda, e temos unha variedade moi ampla de tipoloxías e tamén de categorías. As persoas que nos visitan poden elixir entre un abano moi grande, acorde cos seus gustos, e tamén coa súa capacidade financeira», comentan los profesores Jakson Renner Soares y María Sánchez, docentes de la UDC y miembros del Grupo de Investigación en Experiencia Turística Exper.Turs.

Las viviendas de uso turístico, pese a estar envueltas en cierta polémica, son la modalidad que ha experimentado más crecimiento. Ya hay más de 22.500. En marzo del 2018, un año después de que la Xunta obligase a su registro, eran alrededor de 5.000. Pero además, estas casas y pisos que ofrecen a los viajeros únicamente un lugar donde quedarse, sin servicios a mayores, acumulan el grueso de la oferta: sus 120.000 plazas representan el 44 % de la oferta total de la comunidad.

Los hoteles ocupan el segundo puesto. Hay cerca de 950, que suman unas 58.000 camas, es decir, dos de cada diez de las que se ofrecen en Galicia. Por su parte, el centenar y medio de cámpings registrados en el REAT cuentan con casi 34.000 plazas, el 12,4 % del total. Pensiones (con casi 24.800 camas), albergues (16.600), establecimientos de turismo rural (6.600) y apartamentos y casas turísticas (unas 12.700) completan el abanico de alojamientos disponibles.

«Podemos dicir que hai un equilibrio entre as distintas tipoloxías, do mesmo xeito que o propio sector galego é moi amplo e variado, con turismo urbano, rural, de praia... e o producto único que é o Camiño de Santiago», valoran desde Exper.Turs. Claro que la cantidad no lo es todo: «Galicia ten unha oferta de aloxamento formal con moita calidade, é unha das comunidades con máis selos Q. No que toca aos pisos turísticos hai que regulalos para que non sexan un problema para a vivenda residencial, pero tamén para que o cliente teña garantías de que recibirá un servizo de calidade e que o destino non vexa a súa imaxe afectada por conta de malas experiencias», resaltan los expertos de la UDC.

Sanxenxo, rey de la oferta

Por concellos, Sanxenxo lidera la oferta con más de 30.000 plazas, casi el doble de las 16.300 de Santiago o las 14.000 de Vigo. En el extremo contrario, solo cinco municipios, todos ourensanos, no tienen registrado ningún alojamiento: Cartelle, Vilar de Santos, Os Blancos, Cualedro y Vilardevós.

Lo cierto es que las provincias atlánticas concentran el grueso de la oferta. Entre las 42.000 plazas de Lugo y las casi 16.000 de Ourense no suman ni la mitad que Pontevedra, que tiene más de 117.000. Sin embargo, las provincias orientales cuentan con uno de los destinos más en boga: la Ribeira Sacra. El número de visitantes se multiplica, por el atractivo de sus paisajes y el tirón de un recurso turístico también en auge: el vino. Y aunque los concellos de esta área no están entre los de mayor oferta, los expertos apuntan que eso puede ser una fortaleza: «O aloxamento relaciónase tamén coa capacidade de carga do destino e coa supervivencia do seu atractivo. Polas estradas fermosísimas, os pequenos miradoiros, o tipo de restaurantes, e mesmo o tamaño das adegas, aumentarmos a cantidade de aloxamentos nesta zona podería non ser a mellor decisión».

Turista próximo, pero también de Portugal, Francia y EE.UU. para estos festivos

Las reservas para este período vacacional de Semana Santa apuntan al turista de proximidad como el principal protagonista, aunque también se espera una presencia destacada de visitantes internacionales, procedentes sobre todo de Portugal, Francia y EE.UU. El área de Santiago es donde más peso tendrá el viajero extranjero, que puede representar hasta el 65 % de los recibidos.

Son datos del Clúster Turismo de Galicia, que también avanza que el máximo nivel de ocupación se dará entre el jueves y el domingo, con zonas como la Costa da Morte o algunos ayuntamientos de la ruta jacobea que podrían rondar el 95 %, e incluso el lleno. También el turismo rural espera una alta demanda, con previsión de ocupación del 80 % en la Ribeira Sacra.

La provincia de Pontevedra, algo más pendiente del clima que otras zonas, espera cifras similares a las del año pasado, entre el 60 y el 80 % de ocupación.

Respecto a los precios, dice el Clúster que tienden al alza en las jornadas principales de la Semana Santa, con una subida aproximada del 10 %, provocada por el encarecimiento de las materias primas.